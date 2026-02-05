El Día del Comercio en Andalucía reconoce en Málaga a Navarro Hermanos, Apymer de Ronda, la Cerería Zalo y la patronal CAEA

La consejera andaluza de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha destacado este jueves la "buena salud" de la que goza el comercio en Andalucía, que en solo un año ha crecido con cerca de 2.000 nuevas empresas y 5.000 establecimientos comerciales más, hasta alcanzar más de 133.000 firmas y cerca de 166.000 locales, respectivamente. El 20% del tejido comercial andaluz está en Málaga, que tiene 27.000 empresas y 35.000 establecimientos.

Este comportamiento refleja, según Blanco, la "solidez y la capacidad de crecimiento" del sector, que genera un volumen de negocio superior a los 130.000 millones de euros, y que es "clave" para el empleo y el dinamismo económico de Andalucía, donde da trabajo a medio millón de personas.

Blanco ha presidido en Málaga la conmemoración del Día del Comercio de Andalucía, una efeméride que se celebra cada 5 de febrero en reconocimiento al sector. En el encuentro, celebrado en la Cámara de Comercio de Málaga, se reconoció la labor de la empresa malagueña Navarro Hermanos, de la asociación empresarial Apymer de Ronda, de la Cerería Zalo (fundada en 1852 y uno de los comercios más antiguos de Málaga ) y de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA).

La consejera ha estado acompañada por el presidente de la patronal andaluza CEA, Javier González de Lara; el presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, José Carlos Escribano, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y la presidenta de Málaga Comercio, Lorena García.

Galardones al comercio malagueño

El galardón a la Trayectoria Comercial ha recaído en Navarro Hermanos, empresa fundada en 1954 y referente histórico del comercio malagueño. El reconocimiento ha sido entregado por Javier González de Lara, quien ha destacado su evolución constante, su capacidad de modernización y su firme compromiso con el empleo y la economía local.

El reconocimiento al Destino Comercial ha sido concedido a la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Ronda (Apymer), por sus más de 40 años de trabajo en la representación y dinamización del comercio y la pequeña y mediana empresa de la ciudad y la comarca. La distinción ha sido entregada por José Carlos Escribano.

Asimismo, se ha otorgado el reconocimiento a la Organización Empresarial de Andalucía a la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA), por su más de 45 años de trayectoria en la defensa y representación del comercio andaluz. El galardón ha sido entregado por la consejera Rocío Blanco.

Por último, Cerería Zalo ha sido distinguida con el galardón al Comercio Emblemático, entregado por Francisco de la Torre y Lorena García. Fundada en 1852, la cerería ha sido reconocida como uno de los comercios más antiguos de Málaga y un símbolo del patrimonio comercial, cultural y social de la ciudad.

"El Día del Comercio en Andalucía es una oportunidad magnífica para reconocer públicamente el esfuerzo de quienes han sostenido el comercio durante décadas, adaptándose a los cambios sin perder su esencia. Asimismo, es un buen momento para recordar que el comercio de proximidad ha sido y sigue siendo un pilar fundamental para el empleo, la economía local y la identidad de nuestras ciudades y pueblos”, ha manifestado Lorena García, que ha querido rendir homenaje a las empresas y organizaciones que han consolidado al sector con "esfuerzo, visión y compromiso

Además, ha reafirmado la necesidad de seguir trabajando de forma conjunta por el futuro del comercio andaluz", ha afirmado García.

Iniciativas de la Junta de Andalucía para el comercio

"Queremos que el comercio no solo resista sino que sea líder", ha sostenido la consejera Rocío Blanco, que ha recalcado el respaldo del Gobierno andaluz, que ha invertido en el sector comercial y artesano de Andalucía más de 180 millones de euros desde 2019, un montante que se ha traducido en ayudas para más de 43.000 beneficiarios.

De este total, en la presente legislatura, se han concedido 1.825 ayudas por más de 51 millones de euros. Se ha referido a medidas como el séptimo Plan Integral de Fomento del Comercio Interior de Andalucía 2023-2026 del que, con un presupuesto de 92,8 millones de euros, ya se han ejecutado casi el 100% de las acciones previstas.

Rocío Blanco, durante su visita este jueves al comercio Aromas, que ha abierto en el centro comercial Los Patios. / L. O.

Además, ha mencionado las inversiones destinadas a apoyar a los ayuntamientos en la modernización y promoción del comercio local y la artesanía, a respaldar a las asociaciones comerciales, o a incentivar que pymes comerciales y artesanas digitalicen sus negocios y mejoren sus establecimientos.

Palanca de modernización

La consejera ha explicado que estas ayudas no son un fin en sí mismas, sino una palanca para acompañar al sector en su modernización, en su competitividad y en su capacidad de generar empleo y riqueza.

Además, ha avanzado que durante 2026 se pondrán en marcha medidas para que pequeñas empresas y autónomos puedan aprovechar las oportunidades de la digitalización, con 35 millones, así como para atender el reto del relevo generacional, con una 'tarifa plana invertida', que contribuirá a la continuidad de negocios existentes cuyos propietarios están próximos a la jubilación.

