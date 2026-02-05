La Diputación presenta ‘Málaga no caduca’ para aprovechar excedentes alimentarios y ayudar a familias vulnerables

La Diputación de Málaga presentó este miércoles, en el marco de las actividades de H&T, Salón de Innovación en Hostelería, el proyecto ‘Málaga no caduca’, cuyo principal objetivo es el aprovechamiento de los excedentes alimentarios de la provincia entre familias y colectivos vulnerables. El presidente de dicha institución, Francisco Salado, que participó en la clausura de H&T, incidió en que es «el mejor foro para poner el acento en la importancia de la donación de alimentos y de convertir los excedentes en solidaridad» y ha subrayado que durante los tres días de celebración del salón el sector ha vuelto «a demostrar su compromiso con la calidad, la innovación y la sostenibilidad».

«Ahora, a través de Málaga no caduca, los hosteleros también pueden hacer gala de su espíritu solidario. Por eso, estoy convencido de que vamos a obtener una magnífica respuesta por parte del sector para que este proyecto, este innovador sistema colaborativo con el que queremos abordar uno de los retos más importantes de nuestra sociedad, sea un éxito, un logro de todos», añadió.

Insercio laboral

Salado recordó que ‘Málaga no caduca’ consiste principalmente en el aprovechamiento de los excedentes alimentarios de hoteles, restaurantes y catering para su distribución entre familias vulnerables, evitando con ello el desperdicio de alimentos. Pero, igualmente, esta iniciativa también acometerá acciones para favorecer la inserción sociolaboral y actuaciones para luchar contra la soledad no deseada.

Previamente al acto de clausura, en una de las ponencias de H&T, personal técnico de la Diputación explicó a los asistentes las líneas generales del proyecto, que se basa en la cooperación público privada entre la institución provincial, la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), la Universidad de Málaga (UMA), Bancosol y la Junta de Andalucía.

Para las empresas, el doble objetivo de ‘Málaga no caduca’ es facilitar el cumplimiento de la Ley 1/2025 de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que entra en vigor el 2 de abril de este año, a todos los agentes de la cadena alimentaria independientemente de su tamaño y cumplir el fin social de la donación de alimentos.

El proyecto se llevará a cabo como un contrato de impacto social, en el que el pago se hace en función del éxito y de los resultados obtenidos, e incluye un contrato de I+D+I para el desarrollo de una plataforma informática y la adaptación de la sede electrónica de Diputación al proyecto.

Ventajas del programa

En la presentación, se expuso a los hosteleros las ventajas de darse de alta como donante en Málaga no caduca , como facilitar todos los procesos de la donación de forma gratuita y sin obligación de donar mientras no haya excedentes. Además, al adherirse como donante se cumple con la Ley 1/2025 porque el programa ya dispone de entidades sociales que ayudan a personas vulnerables.

Además, cada entidad donante, de manera confidencial, dispone a través de la plataforma, del registro y seguimiento de sus donaciones, permitiendo obtener un certificado por lo donado para la desgravación fiscal.

‘Málaga no caduca’ cuenta con la ‘S’ de Sostenibilidad, una certificación de calidad por su repercusión social y medioambiental, convirtiéndose la Diputación de Málaga en la primera institución supramunicipal en obtener este distintivo en España, han recordado desde dicho ente.

Por otro lado, en el acto de clausura de H&T se procedió a la entrega de distintos premios con los que se pretende promover y visibililzar la apuesta por la innovación, el talento y el espíritu emprendedor en los sectores de la hostelería, la hotelería y el turismo.

En este sentido, se entregaron, entre otros, galardones a los mejores vinos, así como premios en diversas categorías, dirigidas a grandes empresas y pymes, a micropymes, emprendedores, ‘spin offs’ y ‘startups’ y a la mejor pyme andaluza internacionalizada en el ámbito turístico.