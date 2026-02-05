Herido un hombre de 81 años tras derrumbarse el muro de una vivienda en Genalguacil

Un hombre ha resultado herido leve este jueves tras derrumbarse un muro exterior de una vivienda en el municipio malagueño de Genalguacil, en el Valle del Genal de la Serranía de Ronda, donde la borrasca Leornardo deja numerosas incidencias.

El hombre, de 81 años, se encontraba en la habitación, donde cayó el muro exterior de la casa, ubicada en la avenida de Estepona. El derrumbe, que tuvo lugar sobre las 05.50 horas provocó la caída de una ventana.

En el momento de los hechos había dos moradores en la vivienda, que han sido realojados. Hasta el lugar se han desplazado la Guardia Civil, los bomberos y los servicios sanitarios.