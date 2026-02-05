El Hospital Regional de Málaga crea un nuevo protocolo de atención ambulatoria para pacientes con diverticulitis

El Hospital Regional Universitario de Málaga ha logrado reducir los ingresos de pacientes con diverticulitis “complicada” gracias a un nuevo protocolo de tratamiento ambulatorio, que permite manejar en el domicilio de la persona cuadros que hasta ahora requerían ingresar en el hospital.

La diverticulosis, según explica la doctora Irene Mirón, es la presencia de “pequeños sacos o bolsitas” (los divertículos) que se forman en zonas de debilidad de la pared del intestino grueso.

“Una condición muy frecuente que aumenta con la edad, sobre todo a partir de los 50 o 60 años, y que en España puede afectar hasta al 60–80% de las personas mayores de 80 años”, ha subrayado la especialista adjunta, que ha sido la impulsora del protocolo.

“Cuando alguno de estos divertículos se inflama o se infecta aparece la diverticulitis, que suele cursar con dolor en la parte inferior izquierda del abdomen, fiebre y cambios en el ritmo intestinal”, ha añadido la doctora Mirón, que ha advertido de que, aproximadamente, un 20% de las personas con diverticulosis desarrollará algún episodio de diverticulitis a lo largo de su vida.

Once pacientes beneficiados

En concreto, este nuevo protocolo se aplica a pacientes con diverticulitis escala WSES tipo IA, una forma de diverticulitis "complicada", según ha aclarado el centro, que muestra burbujas de aire o una pequeña cantidad de líquido libre pericólico, alrededor del colon inflamado.

El modelo se aplica desde el 1 de octubre del pasado año y ya ha beneficiado a once pacientes. Ha sido desarrollado por la Unidad de Trauma y Cirugía de Urgencias del Servicio de Cirugía General, del Aparato Digestivo y Trasplantes, en colaboración con los servicios de Endocrinología, Enfermedades Infecciosas, Radiología de Abdomen y Urgencias,

Entre 2018 y 2021, el Hospital Regional registró 146 ingresos por diverticulitis tipo IA y, solo en 2024, atendió a 62 pacientes, con una estancia media de 5,62 días. “La implantación de este protocolo permite evitar ingresos hospitalarios que no aportan un beneficio clínico añadido, reducir la comorbilidad asociada a la hospitalización y favorecer la recuperación de los pacientes en su entorno domiciliario”, ha destacado el centro en un comunicado.

El Hospital Regional lleva años realizando el manejo ambulatorio de las diverticulitis grado 0, y este nuevo paso extiende la estrategia al siguiente nivel: la diverticulitis escala WSES tipo IA. Este subtipo se considera el primer escalón dentro de las diverticulitis complicadas, aunque mantiene un pronóstico muy favorable.

¿Cómo funciona?

En cuanto al procedimiento del protocolo, se activa directamente en Urgencias. Ahí, un cirujano de guardia revisa la prueba de imagen, evalúa la estabilidad clínica y confirma que el paciente cumple los criterios de inclusión antes de iniciar el tratamiento antibiótico oral y el seguimiento estructurado por parte de la unidad.

Respecto a sus beneficios, el hospital ha subrayado que este modelo ofrece mayor comodidad al paciente y disminuye el riesgo de complicaciones derivadas de la hospitalización, como infecciones nosocomiales o desorientación en personas mayores.

“Ha sido determinante la colaboración de las unidades implicadas para desarrollar un protocolo moderno, eficiente y alineado con las recomendaciones internacionales”, ha afirmado el jefe de la unidad, José Manuel Aranda.

Unidad de Trauma y Cirugía de Urgencias

La Unidad de Trauma y Cirugía de Urgencias mantiene, además, una intensa actividad asistencial, que incluye la atención en planta de hospitalización, una consulta semanal de revisiones, la cobertura de Urgencias, Observación y UCI, y un quirófano programado semanal para cirugía preferente con casos propios de la unidad.

A ello se suma una sólida labor docente e investigadora, con la dirección de los cursos ATLS (manejo del paciente politraumatizado) y DSTC (técnicas quirúrgicas para el paciente traumatizado) en Málaga, el curso anual de Trauma y Cirugía de Urgencias para residentes.

Además, durante el último año, su equipo ha publicado siete pósteres y una comunicación oral en el Congreso Nacional de Cirugía, dos publicaciones Q1 y ha participado en el estudio multicéntrico Goldeneye.