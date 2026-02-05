Los hoteleros andaluces alertan ya del "grave impacto" de la interrupción del AVE: advierten de una caída del 30% en las ventas anuales y un "serio daño reputacional"

La Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos (FAHAT) ha expresado este jueves su "profunda preocupación" por la situación que atraviesa el sector turístico andaluz como consecuencia de la "prolongada interrupción" de la conectividad ferroviaria de alta velocidad y la "incertidumbre existente en torno a su restablecimiento pleno". FAHAT, a la que pertenece la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) en Málaga, señala que, unque en una primera fase el impacto se tradujo en un nivel de cancelaciones "relativamente contenido" (en torno al 15%), "la ausencia de una solución clara, estable y comunicada con garantías ha provocado un deterioro progresivo y cada vez más profundo de la demanda".

"Este efecto es especialmente acusado en el mercado nacional y en segmentos estratégicos como el turismo corporativo y el segmento MICE (reuniones, incentivos, congresos y exposiciones). En las últimas semanas, además del aumento sostenido de cancelaciones, se ha constatado una práctica paralización de las reservas a corto y medio plazo. A esta situación se suma un contexto meteorológico adverso que dificulta el uso de alternativas al transporte ferroviario, como el vehículo privado o compartido, reduciendo aún más la accesibilidad a los destinos andaluces", comenta FAHAT.

Según la patronal andaluza hotelera, las previsiones para los próximos meses son "claramente negativas".

"La combinación de menor conectividad, incertidumbre operativa, reducción de frecuencias y tiempos de viaje poco competitivos está afectando de forma directa a la confianza del viajero y a la reputación del destino. En este escenario, el sector estima una reducción anual de ventas cercana al 30%, con descensos de ocupación ya visibles en el primer trimestre y una elevada dependencia del mercado nacional", apunta.

Impacto en la celebración de eventos

Además, los hoteleros dicen que la situación está teniendo un "impacto muy significativo" en la celebración de eventos, "cuyos aforos no alcanzan ni siquiera la mitad de lo inicialmente previsto, así como en fechas clave del calendario turístico".

"La prolongación de la incertidumbre está llevando a numerosos potenciales visitantes a optar por otros destinos a medio plazo", aseguran.

Turistas en el Centro de Málaga. / Álex Zea

FAHAT subraya que, en las actuales circunstancias, "no existen palancas eficaces para revertir esta dinámica negativa sin una recuperación sólida, fiable y plenamente operativa del servicio de alta velocidad ferroviaria".

"Imprescindible" recupera la confianza

"Resulta imprescindible restablecer la confianza, garantizar frecuencias suficientes y tiempos de viaje competitivos, así como poner en marcha una campaña de comunicación que refuerce la imagen de la alta velocidad como eje vertebrador del turismo. El daño reputacional derivado de esta situación ya está teniendo efectos visibles y, de no corregirse a corto plazo, podría traducirse en consecuencias aún más graves para la sostenibilidad del sector turístico andaluz", advierten.

FAHAT insiste en la necesidad de trasladar esta realidad, recordando que las cifras de ocupación y ventas "no siempre reflejan la situación real del sector" y que la normalidad operativa "es un elemento clave para su viabilidad a medio y largo plazo".