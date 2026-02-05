IndraMind Cybersecurity y la Universidad de Málaga convocan los premios nacionales a TFG y TFM en ciberinteligencia

IndraMind Cybersecurity, la unidad de ciberseguridad de Indra Group en colaboración con la Universidad de Málaga (UMA) y su grupo de investigación NICS Lab, ha puesto en marcha los Premios Nacionales a Trabajos de Fin de Grado (TFG) y Trabajos de Fin de Máster (TFM) en Ciberinteligencia. Esta iniciativa quiere reconocer el trabajo académico y el talento universitario en un campo estratégico para el desarrollo de la sociedad digital y la protección de las organizaciones conectadas.

Los premios se enmarcan en la Cátedra de Ciberinteligencia UMA-IndraMind Cybersecurity, impulsada en 2024 por la compañía de Indra Group y la UMA. Fue creada para el desarrollo de profesionales en sus ámbitos de especialización y fomentar la investigación aplicada a ciberinteligencia y ciberseguridad. Además, la cátedra organiza actividades y eventos de divulgación para los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, con el fin de contribuir a su preparación y mejorar su acceso a un mercado laboral con alta demanda de estos perfiles.

"En un contexto en el que las ciberamenazas evolucionan a gran velocidad, la adopción de tecnologías y procesos avanzados como la ciberinteligencia resulta hoy esencial para garantizar la resiliencia de las organizaciones. Con iniciativas como esta, reforzamos, además, nuestro compromiso con la soberanía digital y con el impulso del talento nacional, promoviendo la formación de los futuros profesionales de la ciberseguridad, tan estratégicos como la propia tecnología", ha explicado el director global de ciberseguridad en IndraMind, Roberto Espina.

Los mejores TFG y TFM en Ciberinteligencia de toda España

A partir de este momento, podrán presentarse a los premios los estudiantes de cualquier universidad española que entreguen su TFG o TFM durante el curso académico 2025/2026 en titulaciones asociadas a la ciberseguridad, informática, ingeniería o disciplinas afines.

Los trabajos deberán tratar temáticas relacionadas con la ciberinteligencia y, de manera específica, ceñirse a alguna de estas tres categorías: desinformación (incluyendo métodos para detectar, analizar y mitigar campañas de desinformación; contrainteligencia (centrada en herramientas y técnicas para el análisis de actividades de contrainteligencis) y credenciales expuestas (mecanismos de identificación temprana y tratamiento de credenciales filtradas o comprometidas).

Expertos de IndraMind Cybersecurity formarán parte del jurado y del equipo de valoración de los trabajos presentados. Tras la conclusión del plazo de entrega, el 31 de julio a las 14.00 horas, el fallo se producirá en septiembre y se harán públicos los nombres de los cuatro ganadores a través de la web de la Cátedra: uno de TFG, siempre que cumpla requisitos, sin distinción de subcategoría; y tres de TFM, uno por subcategoría. Cada premiado recibirá una dotación económica de 1.000 euros.

Desde su puesta en marcha, además de sus actividades principales, la Cátedra de Ciberinteligencia UMA-IndraMind Cybersecurity ha impulsado diversas iniciativas orientadas a la divulgación, la formación y la investigación. En el último año, la celebración de dos eventos CyberCamp junto a INCIBE, la organización de seminarios para el alumnado del Grado de Informática e IA y Master, y la impartición de una masterclass en el Summer Bootcamp de UMA – Google.

La brecha de talento en ciberseguridad se hace más grande

En España, la demanda de expertos en ciberseguridad ha crecido más de un 30% en dos años, pasando de 74.500 vacantes sin cubrir en 2023 a casi 100.000 en 2025, según INCIBE. A nivel global, el 65% de las organizaciones mantiene posiciones de ciberseguridad sin cubrir y el 55% considera que su equipo no es tan numeroso como debería, según el informe State of Cyber 2025 de ISACA.

En este sentido, IndraMind Cybersecurity destaca que está impulsando el desarrollo de talento nacional en ciberseguridad para atajar la brecha actual de profesionales especializados y facilitar el camino hacia la ciberresiliencia. Lo hace, principalmente, con colaboración empresa-academia (tiene acuerdos con más de 50 universidades y centros de FP) e inversión directa para formar e incorporar a 500 profesionales cada año con un modelo asentado: Cyber-Capacities Talent Camp.