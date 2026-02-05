La Junta activa un Puesto de Mando Avanzado en Casares para coordinar la ayuda a 1.500 personas aisladas

La Junta de Andalucía ha decidido activar un Puesto de Mando Avanzado (PMA) en Casares Costa para coordinar las actuaciones y la ayuda a 1.500 personas aisladas en la pedanía de El Secadero, una de las zonas más afectadas por la borrasca Leonardo en la provincia de Málaga.

El dispositivo permitirá centralizar la labor de los distintos operativos desplegados sobre el terreno y mejorar la respuesta ante la evolución de la situación.

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha presidido una nueva reunión del Comité Provincial de Operaciones del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones, desde donde se ha hecho seguimiento de las incidencias activas. P

osteriormente, se ha desplazado al PMA de la Serranía de Ronda, ubicado en la Ciudad del Tajo, para supervisar las actuaciones y agradecer el trabajo de los efectivos implicados.

La UME en Ronda

En la Serranía de Ronda ya se ha movilizado a la Unidad Militar de Emergencias (UME) y continúan trabajando Protección Civil y Cruz Roja, que están atendiendo necesidades básicas como el abastecimiento de agua potable en Igualeja.

Además, en Los Llanos de Arriate permanecen aisladas unas 300 personas, aunque se encuentran en buen estado y no precisan asistencia urgente.

Navarro ha subrayado el alto nivel de coordinación entre administraciones y ha advertido de que, pese a la rebaja de algunos niveles de alerta, “no podemos ni debemos bajar la guardia” ante la situación hidrológica. Según ha detallado, el servicio de Emergencias 112 ha gestionado 145 incidencias en la provincia y se mantiene activada la situación operativa 2 del plan de emergencias.

Paralelamente, se ha reforzado la búsqueda de la mujer desaparecida en Sayalonga tras caer al río Turvilla, con un operativo dirigido por la Guardia Civil y en el que participan Cruz Roja, agentes de Medio Ambiente y bomberos del Consorcio Provincial.