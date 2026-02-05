El laboratorio de cosmética OKT Global, forjado en el BIC Euronova, abre nueva planta de fabricación en Málaga y triplicará su producción

El laboratorio malagueño de cosmética OKT Global, con sede hasta ahora en la incubadora de empresas BIC Euronova del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), ha anunciado este jueves su traslado a una nueva sede en el polígono de Santa Cruz de a capital malagueña. Las nuevas instalaciones, en la que la empresa ya está operando, cuentan con cerca de 1.000 metros cuadrados y serán inauguradas oficialmente el próximo mes de marzo y, según la compañía, marcarán un "antes y un después" en su capacidad productiva de la compañía. El año pasado, OKT Global ya explicó que su intención con este nuevo centro de fabricación era elevar esta capacidad hasta en un 170%.

La empresa envasa hasta ahora unas 10.000 unidades diarias de productos cosméticos en sus instalaciones del BIC Euronova, donde ha estado presente cuatro años. La intención es así la de, prácticamente, triplicar esa cifra a casi 30.000, según ha informado a este periódico el CEO de OKT Global, Francisco Javier Martínez.

"Este ambicioso proyecto permitirá a OKT GLOBAL lanzar 60 nuevas referencias de marca blanca, ampliando de forma contundente su catálogo y reforzando su posicionamiento como proveedor estratégico en un mercado cada vez más competitivo y exigente", señala.

Crecimiento en empleo

Según comenta la empresa, la expansión va más allá del ámbito industrial. La compañía prevé incrementar su plantilla en más de un 80% en los próximos dos años, impulsando una "importante creación de empleo" y consolidando su apuesta por el talento local y el desarrollo económico de Andalucía. La empresa espera duplicar plantilla y pasar en estos próximos años de los 100 trabajadores.

"Estas nuevas instalaciones no solo representan un salto en capacidad y eficiencia, sino la confirmación de que estamos construyendo un proyecto sólido, ambicioso y con vocación de liderazgo. Crecemos para ofrecer más, mejor y generar empleo de calidad desde Andalucía para el mundo. Es una apuesta y una inversión fuerte la que hemos hecho", afirma García.

Estrategia y marcas blancas

OKT Global también tiene previsto lanzar 60 nuevas referencias de marca blanca, ampliando "de forma contundente" su catálogo y reforzando su posicionamiento como proveedor estratégico "en un mercado cada vez más competitivo y exigente".

La empresa ha querido agradecer de forma expresa el respaldo y acompañamiento durante este tiempo de la Junta de Andalucía y de la Agencia Trade, y el apoyo del BIC Euronova, donde ha tenido su sede durante este tiempo atrás, consolidándose como otro caso de éxito de esta inacubadora del PTA.

"Tenngo un gran agradecimiento al BIC Euronova por todo lo que nos han ayudado en estos años. Todo este apoyo ha sido clave para materializar este proceso de crecimiento y consolidación industrial. Con esta inversión estratégica, OKT Global se posiciona como uno de los proyectos industriales con mayor proyección de crecimiento, innovación y generación de valor económico y social en la región", ha apuntado.

Clientes y negocio

La empresa, que cuenta con más de 250 clientes, tiene tres líneas de negocio: un catálogo de marca blanca para terceros, un servicio de desarrollo de producto (que incluye fórmula y pruebas clínicas antes de su lanzamiento al mercado) y la fabricación de productos a encargo del cliente. Cremas solares y corporalers, limpiadores, serums, exfoliantes son algunos de los segmentos que trabaja OKT Glogal.

El 80% de la producción de la empresa va al mercado nacional y el 20% restante (una cuota que es creciente) se destina a países europeos y del Golfo Pérsico, donde el producto 'made in Spain' es muy valorado, detalla Martínez.

Desde su llegada a la capital malagueña procedente de Madrid, OKT Global ha apostado por la innovación, respaldada por su certificación ISO 22716 GMP.