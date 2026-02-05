El Limonero desembalsa agua para recuperar su margen de seguridad

La presa del Limonero está desembalsando agua desde esta mañana a las 10.00 horas para bajar su nivel, que alcanzó los 16,67 hectómetros cúbicos de capacidad, cuando su máximo recomendado son 14 hectómetros, según los datos de la Red Hidrosur.

El desembalse lleva cuatro horas activo y ha conseguido bajar 0,2 hectómetros cúbicos en ese tiempo, situándose ahora mismo el volumen en 16,47 hectómetros. No obstante, todavía tiene que seguir bajando hasta los 12 hectómetros, que es su volumen recomendado para tener capacidad suficiente ante posibles avenidas.

¿Cuánto tiene que desembalsar?

La presa del Limonero tiene una capacidad para embalsar 25 hectómetros, aunque se considera que 14 hectómetros es su capacidad máxima recomendada, ya que no es una presa para reserva de agua, sino para regulación del cauce del Guadalmedina y evitar inundaciones en Málaga.

De esta forma, la Red Hidrosur siempre intenta que, de esos 25 hectómetros de capacidad máxima, haya libre una capacidad de unos 13,79 hectómetros como margen de seguridad para asumir posibles avenidas. Eso lleva a que el desembalse busque mantener ese margen de seguridad, que ahora está en 9 hectómetros.