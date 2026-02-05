Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca en directoVuelta a claseDesaparecida SayalongaAgresiónVientoBobby LoganEmbalsesTerremotosCarreteras cortadas
instagramlinkedin

Embalse

El Limonero desembalsa agua para recuperar su margen de seguridad

La presa del Limonero inició el desembalse a las 10:00 horas para reducir su nivel de agua, que superaba los 16 hectómetros cúbicos

El Limonero desembalsa agua por seguridad

El Limonero desembalsa agua por seguridad

Álex Zea

Miguel Ferrary

Miguel Ferrary

La presa del Limonero está desembalsando agua desde esta mañana a las 10.00 horas para bajar su nivel, que alcanzó los 16,67 hectómetros cúbicos de capacidad, cuando su máximo recomendado son 14 hectómetros, según los datos de la Red Hidrosur.

El desembalse lleva cuatro horas activo y ha conseguido bajar 0,2 hectómetros cúbicos en ese tiempo, situándose ahora mismo el volumen en 16,47 hectómetros. No obstante, todavía tiene que seguir bajando hasta los 12 hectómetros, que es su volumen recomendado para tener capacidad suficiente ante posibles avenidas.

¿Cuánto tiene que desembalsar?

La presa del Limonero tiene una capacidad para embalsar 25 hectómetros, aunque se considera que 14 hectómetros es su capacidad máxima recomendada, ya que no es una presa para reserva de agua, sino para regulación del cauce del Guadalmedina y evitar inundaciones en Málaga.

Noticias relacionadas y más

De esta forma, la Red Hidrosur siempre intenta que, de esos 25 hectómetros de capacidad máxima, haya libre una capacidad de unos 13,79 hectómetros como margen de seguridad para asumir posibles avenidas. Eso lleva a que el desembalse busque mantener ese margen de seguridad, que ahora está en 9 hectómetros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El alcalde de Coín pide a la Aemet distinguir avisos del Guadalhorce y Costa del Sol para 'acertar en mayor medida
  2. Última hora de la alerta roja en la provincia de Málaga | Borrasca Leonardo: el río Guadalhorce se desborda, mientras Ronda sigue en alerta roja, pero sin incidentes
  3. Abre en Málaga una panadería artesanal francesa con croissants 100% mantequilla
  4. El río Guadalhorce se desborda: reabren siete carreteras en Málaga y siguen cinco cortadas
  5. Málaga vuelve a las clases este jueves, pero no lo hará en toda la provincia
  6. Málaga se prepara para la borrasca Leonardo: suspenden todas las clases presenciales este miércoles
  7. Paella gigante y tradición: el pueblo de Málaga que celebra su gran feria histórica este fin de semana
  8. El mayor hotel de madera del sur de Europa abrirá en Málaga: así es Kora Oceanika

El Limonero desembalsa agua para recuperar su margen de seguridad

El Limonero desembalsa agua para recuperar su margen de seguridad

Los hoteleros andaluces alertan ya del "grave impacto" de la interrupción del AVE: advierten de una caída del 30% en las ventas anuales y un "serio daño reputacional"

Los hoteleros andaluces alertan ya del "grave impacto" de la interrupción del AVE: advierten de una caída del 30% en las ventas anuales y un "serio daño reputacional"

¿Por qué Coín y Málaga piden a la Aemet separar las alertas del Guadalhorce y la Costa del Sol?

¿Por qué Coín y Málaga piden a la Aemet separar las alertas del Guadalhorce y la Costa del Sol?

Herido un hombre de 81 años tras derrumbarse el muro de una vivienda en Genalguacil

Herido un hombre de 81 años tras derrumbarse el muro de una vivienda en Genalguacil

Cinco detenidos por las emboscadas a taxistas en Palma-Palmilla

Cinco detenidos por las emboscadas a taxistas en Palma-Palmilla

IndraMind Cybersecurity y la Universidad de Málaga convocan los premios nacionales a TFG y TFM en ciberinteligencia

IndraMind Cybersecurity y la Universidad de Málaga convocan los premios nacionales a TFG y TFM en ciberinteligencia

Un coche se vuelca en Rincón de la Victoria y extraen a su ocupante herido

Un coche se vuelca en Rincón de la Victoria y extraen a su ocupante herido

Con Málaga carga contra la gestión del arbolado en Huelin tras la caída de varios ejemplares

Con Málaga carga contra la gestión del arbolado en Huelin tras la caída de varios ejemplares
Tracking Pixel Contents