Málaga ya tiene agua para tres años con 445 hectómetros embalsados

Los siete embalses de la provincia de Málaga acumulaban al filo de la medianoche de este miércoles casi 445 hectómetros cúbicos, o lo que es lo mismo, agua para más de tres años. En el plazo de una semanas han incrementado sus recursos hídricos en cerca de 60 hectómetros. Muy lejos queda el registro de hace justo un año, cuando la suma total era de 170 hectómetros cúbicos.

Fue especialmente significativa la variación a lo largo de una jornada marcada por el cierre de los colegios en toda la provincia y las intensas precipitaciones que generaron cortes en carreteras o, lamentablemente, la desaparición de una joven arrastrada por las aguas del río Turvilla en la localidad axárquica de Sayalonga.

La Viñuela, uno de los pantanos que está siendo más beneficiado por estas lluvias. / F.E.

En un plazo de apenas ocho horas, las siete presas malagueñas ganaron este miércoles cerca de 20 hectómetros cúbicos. Pasaron del 70% a casi estar de media al 75% de su capacidad total. Sólo en La Viñuela se incrementó su caudal almacenado en unos 3 hectómetros cúbicos. También incrementó sus reservas en unos 6 hectómetros el embalse de Guadalteba o más de 3 tanto el del Guadalhorce como Conde de Guadalhorce.

Desembalse de emergencia

Hasta cuatro pantanos vivieron episodios de desembalse de emergencia. Estaban casi al 100% de su capacidad los de La Concepción, Limonero, Guadalteba y Conde de Guadalhorce. La Viñuela se hallaba al cierre de esta edición a más del 60%, cuando hace poco más de dos años era catalogado como «embalse muerto», al no superar el 7% de su aforo. En el término de Almogía, Casasola se situaba este miércoles al 73% y la presa del Guadalhorce, casi al 60%, prácticamente como el pantano axárquico, que es el de mayor capacidad de la provincia.

Los registros seguirán al alza a lo largo de los próximos días, ante nuevos frentes que se avecinan. Pero ya podemos también hacer balance de los cómputos que arrojan, en su conjunto, todos los embalses andaluces. En concreto, las precipitaciones de esta última semana han elevado en 768 hectómetros cúbicos las reservas.

La presa de Casasola, en un anterior desembalse, se encuentra al 73 por ciento de su capacidad. / L.O.

Ya se encuentran al 64% de su capacidad de almacenamiento, unos 10 puntos menos de lo que suma de media la provincia malagueña, con un total de 7.689 hectómetros cúbicos. En una semana, las reservas hídricas andaluzas han aumentado hasta en un 6,4%.

Noticias relacionadas

Cuentan con 3.087 hectómetros cúbicos de agua más que hace un año y con 2.636 más sobre el promedio de una década.