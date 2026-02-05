Con Málaga carga contra la gestión del arbolado en Huelin tras la caída de varios ejemplares

La caída de varios árboles en el barrio de Huelin durante los últimos días de temporal ha reavivado la polémica sobre el estado del arbolado urbano en Málaga. Uno de los ejemplares derribados impactó contra el muro del CEIP Eduardo Ocón, generando alarma entre los vecinos y preocupación en la comunidad educativa. Ante esta situación, el grupo municipal Con Málaga ha exigido al Ayuntamiento medidas urgentes y un cambio en el modelo de gestión.

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha señalado que en Huelin “se han caído tres árboles, dos de ellos en el entorno más cercano al CEIP Eduardo Ocón, que podrían haber entrañado riesgo para los vecinos y, especialmente, para los niños del centro”. Uno de los últimos episodios, subrayó, provocó daños en el cerramiento del colegio.

Morillas advierte de que no se trata solo de las condiciones meteorológicas adversas, sino de “deficiencias estructurales en la gestión del mantenimiento y del cuidado del arbolado urbano”.

Deficiencias en el mantenimiento del arbolado

Según Con Málaga, muchos árboles del distrito de Carretera de Cádiz presentan falta de anclaje, ausencia de sustrato adecuado y alcorques demasiado estrechos, rellenados con materiales que dificultan el arraigo de las raíces. “Estamos ante una negligencia por parte de la gestión de parques y jardines”, afirmó Morillas, quien denunció la falta de un mantenimiento adecuado durante los últimos siete años.

La portavoz adjunta informó de que ha presentado un escrito en el Ayuntamiento para exigir la rescisión de dos contratos, por un importe de 6,9 millones de euros, con la empresa Raga, adjudicataria del mantenimiento de parques, jardines y arbolado urbano en este distrito. Con Málaga denuncia incumplimientos reiterados y cuestiona un sistema de gestión que considera “precario”.

Morillas recordó que el Ayuntamiento privatizó este servicio mediante contratos por valor de más de 18 millones de euros, repartidos en siete lotes, dos de ellos adjudicados a Raga, incluido el correspondiente a Carretera de Cádiz.

Exigen municipalizar el servicio

Ante esta situación, Con Málaga reclama la municipalización del servicio de mantenimiento del arbolado urbano, al entender que afecta directamente a la seguridad de los vecinos. Además, exige que el Ayuntamiento ofrezca “toda la información necesaria” a la comunidad educativa del CEIP Eduardo Ocón y a los residentes de Huelin, que llevan tiempo denunciando el problema sin obtener soluciones.

Morillas también reclamó la puesta en marcha de un plan de mantenimiento preventivo, criticando que el Consistorio actúe solo “de forma reactiva” cuando se producen episodios de riesgo. “Es urgente rescindir el contrato con Raga y municipalizar el cuidado del arbolado urbano en Málaga”, concluyó.