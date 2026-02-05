Málaga firma la instalación de una sede de la IUPAC, referente mundial de la química

Málaga ha dado este jueves un paso de calado en su estrategia de posicionarse como ciudad de ciencia, innovación y conocimiento. El alcalde, Francisco de la Torre, acompañado por la concejala delegada de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones, Alicia Izquierdo, y el presidente de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC), Ehud Keinan, han ratificado esta tarde el protocolo general de actuación para la instalación en la capital de la sede europea de la IUPAC, en un acto celebrado en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento.

La decisión de la organización científica internacional de elegir Málaga —junto a Roma— para albergar su secretaría en Europa refuerza, según el Ayuntamiento, el posicionamiento internacional de la ciudad como nodo científico y tecnológico de primer nivel.

El origen del proyecto: el Foro del Mediterráneo

El germen de esta operación se sitúa en la primera edición del Foro del Mediterráneo, celebrado en Valencia y organizado por Prensa Ibérica, grupo editorial al que pertenece La Opinión de Málaga. Fue en ese encuentro donde se produjeron los primeros contactos de alto nivel que abrieron la puerta a la candidatura malagueña.

Aquel foro reunió a responsables institucionales, científicos y agentes económicos del ámbito mediterráneo, y contó con la presencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que participó en conversaciones clave junto a representantes del mundo de la ciencia y la investigación. De ese diálogo surgió la posibilidad de que Málaga optara a albergar una parte de la estructura internacional de la IUPAC, en un proceso que después se fue concretando con el respaldo de la Universidad de Málaga y del ecosistema innovador local.

El presidente de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC), Ehud Keinan, y Francisco de la Torre, durante la firma del protocolo. / Ayuntamiento de Málaga

Un protocolo con la IUPAC, la UMA y el Ayuntamiento

El protocolo ratificado este jueves se ha suscrito entre la IUPAC, la Universidad de Málaga (UMA) y el Ayuntamiento de Málaga. El acuerdo fija el compromiso de acoger la sede en la ciudad, en concreto en el Rectorado de la UMA, y de proporcionar los servicios de apoyo asociados para su funcionamiento.

El documento recoge aspectos como el espacio y los servicios de la oficina, así como el personal adscrito, que se irán concretando a través de acuerdos específicos.

Traslado desde Estados Unidos y sede compartida con Roma

La implantación en Málaga se enmarca en una decisión de alcance internacional: tras una convocatoria abierta, la IUPAC seleccionó las propuestas complementarias de Málaga y Roma, una fórmula que, según la propia organización, “abre nuevas oportunidades” y marca un hito en su desarrollo. Este paso inicia el traslado de la Secretaría desde Carolina del Norte, donde la entidad opera desde 1997, y crea “capacidad operativa adicional” para apoyar la evolución de su misión científica.

Con esta sede europea bicéfala, Málaga se integra en el mapa histórico de ciudades que han alojado la estructura de la organización, que en distintas etapas pasó por enclaves europeos antes de instalarse en Estados Unidos.

Vigencia de cuatro años, prorrogable

El protocolo general de actuación tendrá una vigencia inicial de cuatro años y podrá ser prorrogado expresamente por otros cuatro años adicionales, según la nota del Ayuntamiento de Málaga. El objetivo es dotar de estabilidad al proyecto y ordenar, mediante desarrollos posteriores, los detalles operativos de la oficina.

Qué es la IUPAC y por qué importa

Fundada en 1919, la IUPAC es la entidad de referencia para el lenguaje común de la química: establece nomenclaturas, recomendaciones, estándares y buenas prácticas, además de impulsar la cooperación científica internacional. Es también la autoridad global que reconoce y nombra elementos químicos y ordena su incorporación a la tabla periódica, y participa en la identificación de tecnologías emergentes en el ámbito químico.