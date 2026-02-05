Las mejores pizzas de España se hacen en Málaga: los dos locales que aspiran al 'trono' mundial de la comida italiana

Las mejores pizzas de todo el país se hacen en Andalucía. Así lo ha demostrado la semifinal de 'Pizza Bit Competition España', un concurso internacional de pizza profesional que llega por primera vez a España desde Italia y que ha seleccionado para su gran final a dos restaurantes de Málaga y uno de Cádiz para disputarse el 'trono' mundial de la comida italiana.

Este certamen que ya ha cumplido en Italia su cuarta edición ha aterrizado por primera vez en España en una competición en la que se busca elegir la mejor pizza de todo el país.

Durante su semifinal, celebrada en el Salón H&T de Málaga, el jurado de expertos seleccionó a tres restaurantes, que se enfrentarán el próximo 25 de marzo en Barcelona.

El restaurante 'Spiga' de El Chaparral, en Cala de Mijas, entre los finalistas a la mejor pizza de toda España / Spiga

Los tres finalistas en el concurso más importante de pizza del mundo

Entre los artesanos especialistas en la elaboración de la auténtica pizza italiana, también conocidos como 'pizziolos', que han resultado ganadores de esta semifinal y optan a lo más alto de la gastronomía internacional se encuentra Marco Giornetti, del restaurante Spiga, situado en El Chaparral, en Cala de Mijas.

El otro experto 'pizziolo' que podría convertirse en el mejor de todo el país desde su restaurante de Málaga es Eduardo Rodríguez Martínez y su negocio La Cabane, localizado en el municipio malagueño de Marbella.

El tercer finalista en la 'Pizza Bit Competition España' es Fabio Barricella y su restaurante Espresso Love Italian Food, situado en el municipio gaditano de Barbate.

Restaurante La Cabane de Marbella, seleccionado para la final de uno de los concursos de pizza más importantes del mundo / La Cabane

El jurado experto que elegirá la mejor pizza de España

Todos ellos han conseguido imponerse al resto de competidores que tuvieron que elaborar sus propuestas de pizzas cada 20 minutos ante un jurado profesional compuesto por destacados profesionales del sector gastronómico y de la restauración de todo el país.

Entre ellos se encuentran Mattia Palmieri, chef de Sale e Pepe en Torre del Mar (Málaga) y ganador de varias competiciones con sus pizzas, Joan Muñoz, Sales Director de TheFork España, Luca Valle, Corporate Chef de Molino Dallagiovanna, Rubén García Barbeyto, Gerente de Ventas de Moretti Forni, Massimiliano Prete, 3 Spicchi Gambero Rosso Italia, y Roberto Costagliola, Corporate Chef Valco Iberia.

Cuándo será la gran final y qué tendrán que hacer los participantes

Será el próximo 25 de marzo cuando solo uno de los finalistas se alce con el premio a la mejor pizza del país en una final que se celebrará en la feria Alimentaria Barcelona.

Durante la cita, los tres finalistas tendrán 20 minutos para preparar su pizza Margarita y presentarla ante el jurado de expertos, que elegirá al vencedor de la competición.

Unos galardones creados por Molino Dallagiovanna que buscan "descubrir, impulsar y dar visibilidad a los mejores pizzeros profesionales del país" y que han descubierto en Málaga uno de los mayores bastiones gastronómicos de España.