Un nuevo temporal llegará a partir del sábado a la provincia de Málaga

La lluvia no da tregua en la provincia de Málaga. Tras varios días marcados por el paso de la borrasca Leonardo, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte de la llegada de un nuevo temporal atlántico este fin de semana, que mantendrá las precipitaciones al menos hasta el próximo miércoles.

Durante el viernes 6, la situación tenderá a estabilizarse. Leonardo comenzará a desplazarse hacia el noroeste de la Península, lo que permitirá una tregua temporal, aunque las lluvias continuarán de forma más débil e intermitente en Andalucía.

Sin embargo, esta mejoría será breve. Los expertos alertan de que llueve sobre mojado y de que el suelo ya no tiene capacidad de absorción, lo que seguirá favoreciendo la crecidas de ríos, desbordamientos e inundaciones incluso con precipitaciones moderadas.

Nuevo episodio de lluvias desde el sábado

A partir del sábado 7, y en un contexto de moderada incertidumbre, llegará una nueva borrasca atlántica que provocará una nueva intensificación de las lluvias y del viento, especialmente en zonas del tercio sur, muy castigadas en los últimos días. La AEMET avisa de que las precipitaciones podrán ser localmente intensas y persistentes, sobre todo durante la jornada del sábado.

Ese día, nuevos sistemas frontales cruzarán la Península, reforzando el episodio de inestabilidad. Aunque el domingo las lluvias tenderán a remitir, las previsiones apuntan a que el tiempo seguirá marcado por las precipitaciones durante los primeros días de la próxima semana.

Tiempo en Málaga

El sábado volverán a activarse alertas en la provincia de Málaga, con aviso amarillo por lluvias en Ronda y avisos por fenómenos costeros en el resto del litoral malagueño.

La lluvia seguirá sin avisos - por ahora- durante todo el fin de semana y de cara a la próxima semana, donde según los pronósticos actuales lloverá hasta el miércoles.

Situación crítica en Grazalema

La situación sigue siendo especialmente delicada en Grazalema, donde continúan activas las alertas naranjas para el sábado, con una previsión de hasta 80 litros por metro cuadrado. La zona permanece en una situación crítica y la Junta de Andalucía ha ordenado la evacuación de todo el municipio ante el riesgo derivado de las lluvias persistentes.