Reabre la oficina de Correos de La Paloma en Málaga tras los trabajos para acabar con la plaga de ratas

Correos ha reabierto la unidad de reparto 2 y sucursal 5 de La Paloma en Málaga capital, situada en la calle Héroes de Sostoa junto a la confluencia con la avenida de La Paloma, tras realizar las pertinentes tareas de desratización que llevaron la pasada semana a su cierre provisional. La reapertura se produjo ayer miércoles y la actividad en las instalaciones se desarrolla ya con normalidad, según han explicado este jueves fuentes de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

La central sindical recuerda que llevaba denunciando esta la existencia de una plaga de roedores del pasado mes de junio, cuando avisó de la presencia de ratas en el centro y de los riesgos derivados para la plantilla a la Inspección de Trabajo, que instó a Correos a activar el protocolo de control de plagas y actuar para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.

"Tras la realización de estos trabajos, las instalaciones han quedado ya habilitadas para la vuelta de los trabajadores y para que se reanude la actividad. No obstante, seguiremos viglantes para comprobar que todo está bien", comentan las fuentes de CSIF. Así, los alrededor de 50 trabajadores afectados, tanto de reparto como de atención al cliente, ya han vuelto a estas dependencias.

Un paquete de Correos en la avenida de la Paloma con mordeduras de ratas, en una imagen facilitada hace unos meses por CSIF. / L. O.

"Condiciones inadmisibles"

La central sindical señalaba la pasada semana que durante más de seis meses, los trabajadores han continuado acudiendo a su puesto en "condiciones inadmisibles", soportando la "presencia continuada de roedores, excrementos y daños materiales en el centro, sin que se garantizaran plenamente sus derechos ni su seguridad. Una situación que ha generado una elevada carga de ansiedad y malestar entre la plantilla".

CSIF apunta que la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales establece que el empresario (en este caso, Correos) está obligado a evaluar los riesgos para la salud de sus trabajadores derivados de condiciones inadecuadas de limpieza y salubridad, y a adoptar medidas preventivas y correctoras inmediatas para eliminar o reducir dichos riesgos, así como a informar y formar a la plantilla sobre los riesgos presentes y las medidas de control implantadas.

Riesgo para la salud

"La presencia continuada de ratas en el centro expone a sus trabajadores a riesgos derivados de enfermedades zoonóticas. Estos animales son vectores de enfermedades como la leptospirosis, la salmonelosis o la hantavirosis, que pueden transmitirse por contacto directo con orina, excrementos o mordeduras, o indirectamente a través de alimentos contaminados. Cabe mencionar el riesgo de contaminación de superficies tanto a través de los paquetes roídos como de la presencia de excrementos en zonas de trabajo, que suponen riesgo de infección para cualquier trabajador que los manipule, incluso de los propios usuarios de la oficina", explicaba hace unos días CSIF.