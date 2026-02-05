El secreto de la Catedral de Málaga: la odisea de la estatua que tardó once años en llegar y necesitó ocho bueyes

A pesar de ser uno de los monumentos más visitados de Andalucía, la Catedral de Málaga aún mantiene secretos ocultos desconocidos para la mayoría de ciudadanos que cada jornada recorren sus estancias para inundarse de su belleza, devoción y patrimonio. Es lo que ocurre con la historia escondida detrás de una de las más famosas imágenes del templo, su Virgen de las Angustias, que tuvo que sufrir toda una odisea para llegar a la iglesia malagueña.

Todo comenzó en la mañana del 10 de enero de 1792, cuando el entonces deán de la Catedral de Málaga, Manuel Trabuco Belluga, recibió en su casa la visita de Francisco de Paula Fernández de Córdoba y Lasso de la Vega, cuarto marqués del Vado del Mestre, conde de la Puebla del Maestre y Grande de España de segunda clase.

Así lo ha relatado el propio Cabildo de la Catedral de Málaga, que ha asegurado que el aristócrata le dijo al deán que tenía la intención de regalar al templo una imagen de la Virgen de las Angustias, realizada por los prestigiosos escultores italianos Pietro y Giovanni Pissani, un ofrecimiento que llenó de felicidad y agradecimiento a los miembros de la iglesia.

Un viaje de once años para enviar la Virgen de las Angustias a Málaga

Sin embargo, lo que comenzó como un presente altruista por parte de un aristócrata de alta cuna se acabaría convirtiéndose en una de las operaciones más difíciles de concluir del templo.

Y es que se necesitaron once años para que la estatua finalmente llegase a Málaga. Esto se debió a la complicada situación política que se vivía en Italia en ese momento, que hizo que la escultura estuviera retenida en el puerto de Livorno desde 1797 hasta 1802.

La entrada de la imagen a la Catedral de Málaga

"Pero gracias a los servicios de una compañía denominada Quilty, pudo ser embarcada en el laúd valenciano Cristo del Grao", han recalcado desde el Cabildo de la Catedral.

Finalmente, durante la tarde del 13 de diciembre de 1802, la Virgen de las Angustias entró en la Santa Iglesia Catedral. Pero no fue un traslado sencillo, ya que su gran tamaño y peso hizo que tuviera que ingresar en la iglesia por la puerta del cementerio del Sagrario.

Ocho bueyes para trasladar a la Virgen de las Angustias

Además, la caja en la que se encontraba pesaba 75 quintales, lo que hizo que fuera necesario utilizar ocho bueyes para trasladarla hasta el interior de la Catedral.

Una odisea que acabó finalmente el 29 de marzo de 1803, cuando la virgen fue bendecida y puesta a la veneración en la capilla central de trascoro, donde se ha convertido en una de las imágenes más admiradas y veneradas de todo el templo: "Hoy, más de dos siglos después, la imagen forma parte esencial de nuestro patrimonio artístico y espiritual".