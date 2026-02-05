Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca en directoDesaparecidaTaxisAlertasVientoDesalojoEmbalsesLimoneroCarreteras cortadas
instagramlinkedin

Economía

Unicaja activa una línea de financiación para apoyar a los afectados por las inundaciones

La entidad ha informado este jueves de esta línea destinada a la reconstrucción, rehabilitación y reposición de bienes dañados, y ha señalado que ofrece a los damnificados la posibilidad de anticipar el cobro de las indemnizaciones de las compañías aseguradoras.

Sucursal de Unicaja.

Sucursal de Unicaja. / L.O.

La Opinión

Málaga

Unicaja ha habilitado una línea especial de financiación al 0 % de interés (0% TAE) para apoyar a los afectados en Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura por las inundaciones ocasionadas por las borrascas registradas entre diciembre de 2025 y principios de 2026.

La entidad ha informado este jueves de esta línea destinada a la reconstrucción, rehabilitación y reposición de bienes dañados, y ha señalado que contempla ampliar la medida a otras zonas del país que también hayan sufrido daños significativos.

Las intensas lluvias y temporales de viento registrados han provocado daños significativos en infraestructuras, viviendas, explotaciones agrícolas, negocios locales y otros bienes personales.

"Con el fin de contribuir a la recuperación lo antes posible", Unicaja ha diseñado esta línea. Además, ofrece a los damnificados la posibilidad de anticipar el cobro de las indemnizaciones de las compañías aseguradoras.

Noticias relacionadas y más

El banco enmarca esta iniciativa en su apoyo a los territorios en los que está presente y en su voluntad de favorecer y facilitar el desarrollo económico y social, con especial atención a aquellas áreas afectadas por catástrofes naturales, en el ejercicio de su política de sostenibilidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El alcalde de Coín pide a la Aemet distinguir avisos del Guadalhorce y Costa del Sol para 'acertar en mayor medida
  2. Última hora de la alerta roja en la provincia de Málaga | Borrasca Leonardo: el río Guadalhorce se desborda, mientras Ronda sigue en alerta roja, pero sin incidentes
  3. Abre en Málaga una panadería artesanal francesa con croissants 100% mantequilla
  4. El río Guadalhorce se desborda: reabren siete carreteras en Málaga y siguen cinco cortadas
  5. Málaga vuelve a las clases este jueves, pero no lo hará en toda la provincia
  6. Málaga se prepara para la borrasca Leonardo: suspenden todas las clases presenciales este miércoles
  7. Paella gigante y tradición: el pueblo de Málaga que celebra su gran feria histórica este fin de semana
  8. El mayor hotel de madera del sur de Europa abrirá en Málaga: así es Kora Oceanika

El tiempo en Málaga y las alertas de la Aemet, en directo | La borrasca Leonardo: Ronda acoge al pueblo de Grazalema tras ser totalmente desalojado

Los hoteleros alertan ya del "grave impacto" de la interrupción del AVE: en Málaga estiman una bajada de hasta el 15% en las reservas

Los hoteleros alertan ya del "grave impacto" de la interrupción del AVE: en Málaga estiman una bajada de hasta el 15% en las reservas

Unicaja activa una línea de financiación para apoyar a los afectados por las inundaciones

Unicaja activa una línea de financiación para apoyar a los afectados por las inundaciones

Ordenan el desalojo total del pueblo de Grazalema y Ronda los acoge en un polideportivo

Ordenan el desalojo total del pueblo de Grazalema y Ronda los acoge en un polideportivo

El viento obliga a desviar cinco vuelos que llegaban a Málaga

El viento obliga a desviar cinco vuelos que llegaban a Málaga

El Limonero desembalsa agua para recuperar su margen de seguridad

El Limonero desembalsa agua para recuperar su margen de seguridad

¿Por qué Coín y Málaga piden a la Aemet separar las alertas del Guadalhorce y la Costa del Sol?

¿Por qué Coín y Málaga piden a la Aemet separar las alertas del Guadalhorce y la Costa del Sol?

Herido un hombre de 81 años tras derrumbarse el muro de una vivienda en Genalguacil

Herido un hombre de 81 años tras derrumbarse el muro de una vivienda en Genalguacil
Tracking Pixel Contents