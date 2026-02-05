Los vecinos de Pedregalejo piden al Ayuntamiento que permute el antiguo Bobby Logan y no lo derribe

La Asociación de Vecinos de Pedregalejo reclamó ayer al Ayuntamiento que no siga adelante con la propuesta de demoler el antiguo Cine Lope de Vega y Discoteca Bobby Logan, para levantar en su lugar un hotel.

Como informó La Opinión, la Junta de Gobierno Local acaba de admitir a trámite un estudio urbanístico para derribar el edificio y hacer un hotel.

Los vecinos le recuerdan que el antiguo cine ya se protegió en el PGOU de 1983 y volvió a estarlo en el actual de 2011, gracias al consenso entre la Gerencia Municipal de Urbanismo y los vecinos de Pedregalejo. Por eso, destacan que, con el cambio de uso, el Ayuntamiento estaría dando la espalda a ese acuerdo con el barrio.

Permuta de los terrenos

Por este motivo, el colectivo vecinal ha pedido al Consistorio que permute los terrenos, dado que el antiguo cine y discoteca se encuentra «en un punto crucial, en el centro del Distrito Málaga Este», idóneo para que se convierta «en un equipamiento cultural, el que se quiera, para todo el distrito», pidió ayer Adolfo García, de la Asociación de Vecinos de Pedregalejo.

Vista completa del antiguo Cine Lope de Vega, luego sala de patinaje Rolling y Discoteca Booby Logan, en una foto de archivo. / ARCINIEGA

En el PGOU actual, la ficha urbanística fija como primer objetivo vinculante la «recuperación del edificio como equipamiento de zona incluyéndose comercial-deportivo-cultural de carácter privado, que sirva de centro de actividad de la zona»; además de 400 m2 cedidos para uso público de una sala de usos múltiples. «¿Qué pasará ahora con esos 400 m2?, de eso no se habla nada», lamentó ayer la presidenta vecinal Gema Delgado.

Protección de la fachada

Adolfo García aprovechó también para reclamar que, como mínimo, se respete la fachada del antiguo cine, un inmueble de 1962 del arquitecto Andrés Escassi, del estilo del relax, acorde con la pujante Costa del Sol de la época, y que aparece recogido en la Guía Histórico-Artística de Málaga de Rosario Camacho.

El dirigente vecinal discrepó de la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, cuando en la Comisión de Urbanismo de mayo de 2025, los populares se opusieron a una permuta del edificio -al hilo de una moción de Con Málaga- con el argumento de Casero de que el deterioro del inmueble había hecho que se perdieran los valores patrimoniales. Por contra, Adolfo García sostiene que la situación se puede revertir, «como se ha hecho con la portada de los Baños del Carmen».

El antiguo cine Lope de Vega, en los años 60. Cerró sus puertas en 1981. / L.O.

«Un atropello»

Por su parte para Gema Delgado, la posibilidad de un cambio de uso supone «un atropello», que deja convertido en «papel mojado» 30 años de consenso entre el Consistorio y los vecinos. Además, lamentó que el Ayuntamiento de Málaga anteponga el interés de unos inversores privados «al bienestar de los vecinos».

Gema Delgado recordó que el barrio cada vez tiene «más viviendas de uso turístico», sin olvidar los próximos 22 apartamentos turísticos en la calle Torre de San Telmo. «Por favor, para el barrio es más necesario un espacio de ocio y cultura que un hotel. Es que de esas características no tenemos nada. Aquí por lo que se ve, todo va en función del Turismo, no se puede hacer nada más», lamentó.

Detalle de la portada de la antigua discoteca Bobby Logan, en una foto de archivo. / Gregorio Torres.

Por último, Adolfo García estimó que «ahora, el Ayuntamiento va a por el Valle de los Galanes». Así, criticó que Pedregalejo siga con los mismos edificios protegidos que en el PGOU de 1983, y que la GMU no haya protegido ninguno de los 17 inmuebles propuestos en 2024 por la asociación de vecinos.

Para Adolfo García, el Consistorio pretende seguir con las demoliciones y acabar con este barrio de casas mata. «No les importa otra cosa que el dinero y la inversión. Bobby Logan es la punta de lanza de las nuevas aperturas turísticas hacia Pedregalejo y El Palo, anunciadas ya por el Ayuntamiento», denunció.