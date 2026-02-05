El viento obliga a desviar tres vuelos que llegaban a Málaga

La borrasca Leonardo también está haciendo mella en el tráfico aéreo. Tres llegadas previstas al Aeropuerto Málaga-Costa del Sol han sido desviadas y un vuelo desde Málaga a Berlín ha sido cancelado.

Desvíos a Valencia

A primera hora de la mañana de este jueves, un vuelo de Ryanair procedente de Memmingen (Alemania) y otro de Lauda con origen en Zagreb, que salieron poco antes de las 6 de la mañana, han tenido que cancelar el aterizaje en Málaga. El desvío ha sido hacia Valencia, donde han aterrizado con una hora de retraso.

Estos desvíos han sido causados por "un fuerte viento cruzado y racheado en Málaga", según han informado operadores aéreos en sus redes sociales y Aena ha confirmado.

Avión de vuelta a Londres

Por su parte, un vuelo que despegó del aeropuerto de Londres-Gatwick a las 7.40 con destino a Málaga ha regresado a su lugar de partida, un desvío que también ha confirmado Aena. La compañía, British Airways, comunica en su web la consiguiente cancelación del vuelo de retorno desde Málaga a Londres-Gatwick, con salida prevista a las 12.30 horas.

Vuelo canceado y retrasos

A ello se suma la cancelación del vuelo de Easyjet Málaga-Berlín que tenía previsto despegar a las 12.15 horas.

Según la plataforma de seguimiento de vuelos Flightradar24, algunos de los vuelos previstos en Málaga ya han aterrizado con retraso y también se esperan demoras que pueden superar una hora. Esto puede afectar a vuelos con destino París, Londres o Zúrich.