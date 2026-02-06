La borrasca Leonardo deja en Málaga una treintena de carreteras dañadas y 120 actuaciones de bomberos

Varios son los municipios de la Serranía de Ronda que han sufrido daños a causa del fuerte temporal de lluvia y viento iniciado el pasado martes por la noche y que ha afectado a buena parte de la provincia y a los que el presidente de la Diputación de Málaga ha acudido para valorar daños.

Por la mañana visitó Jimera de Líbar, Cortes de la Frontera, Benalauría y Cartajima, y por la tarde se desplazó a Gaucín y al núcleo de El Secadero, en Casares, acompañado en cada caso por los respectivos alcaldes.

Francisco Salado afirma que se está trabajando para reparar las carreteras afectadas con el objetivo de restablecer la circulación con seguridad, así como para evaluar los daños producidos en los distintos municipios.

Cuerpo localizado en Sayalonga

Cabe recordar que la borrasca Leonardo ha causado el fallecimiento de una mujer en Sayalonga, cuyo cuerpo fue localizado tras caer al río Turvilla. Además, el temporal ha afectado a alrededor de treinta carreteras de la red provincial y ha motivado 120 actuaciones del Consorcio Provincial de Bomberos. En la mañana de este viernes, efectivos del Consorcio, junto a maquinaria y equipos de conservación, lograron reabrir el acceso por carretera a El Secadero, que había quedado incomunicado por daños en la A-2102.

Francisco Salado visita varios municipios de la provincia con la intención de evaluar los daños provocados por la borrasca Leonardo. / diputación málaga

En cuanto a las carreteras dañadas, los servicios de conservación han intervenido en ocho vías de la Serranía de Ronda, cinco en la comarca de Antequera, dos en el Guadalhorce y catorce en la Axarquía, donde los desperfectos más importantes se registraron el miércoles. En toda la red viaria también se han retirado numerosos árboles caídos y desprendimientos de tierra y piedras.

Carreteras afectadas

En la zona de Antequera, las incidencias más destacadas se han producido en la MA-6401, MA-6406, MA-4100, MA-6412 y en la entrada a Campillos por la MA-6404. En el Guadalhorce, el temporal ha afectado principalmente a la MA-5402 y a la MA-3401 a la altura del Vado del Álamo, en Álora.

En la Axarquía se han registrado desprendimientos y daños en diversas carreteras, entre ellas la MA-3104, MA-3106, MA-3109, MA-3110, MA-3111, MA-3112, MA-3114, MA-3117, MA-3203, MA-4104, MA-4110, MA-4111 y MA-6102. Asimismo, hoy se produjo un deslizamiento en la MA-3102, en Colmenar, que ya ha sido reparado y se encuentra abierta al tráfico.

Los equipos de conservación continúan trabajando para resolver las incidencias que siguen registrándose.

Bomberos

En relación con el Consorcio Provincial de Bomberos, desde que se activó el operativo especial el martes por la noche se han realizado 120 intervenciones en distintos puntos de la provincia. Ronda ha sido el municipio con mayor número de actuaciones (31), seguido de Torremolinos, Estepona, Antequera, Casares y Vélez-Málaga. Las intervenciones han estado relacionadas principalmente con derrumbes, inundaciones, problemas eléctricos, retirada de obstáculos en la vía, rescates, accidentes de tráfico e incendios.