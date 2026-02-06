Temporal
La borrasca Leonardo deja en Málaga una treintena de carreteras dañadas y 120 actuaciones de bomberos
El temporal provoca cortes y desprendimientos en varias comarcas mientras los servicios de emergencia continúan interviniendo y evaluando daños
Varios son los municipios de la Serranía de Ronda que han sufrido daños a causa del fuerte temporal de lluvia y viento iniciado el pasado martes por la noche y que ha afectado a buena parte de la provincia y a los que el presidente de la Diputación de Málaga ha acudido para valorar daños.
Por la mañana visitó Jimera de Líbar, Cortes de la Frontera, Benalauría y Cartajima, y por la tarde se desplazó a Gaucín y al núcleo de El Secadero, en Casares, acompañado en cada caso por los respectivos alcaldes.
Francisco Salado afirma que se está trabajando para reparar las carreteras afectadas con el objetivo de restablecer la circulación con seguridad, así como para evaluar los daños producidos en los distintos municipios.
Cuerpo localizado en Sayalonga
Cabe recordar que la borrasca Leonardo ha causado el fallecimiento de una mujer en Sayalonga, cuyo cuerpo fue localizado tras caer al río Turvilla. Además, el temporal ha afectado a alrededor de treinta carreteras de la red provincial y ha motivado 120 actuaciones del Consorcio Provincial de Bomberos. En la mañana de este viernes, efectivos del Consorcio, junto a maquinaria y equipos de conservación, lograron reabrir el acceso por carretera a El Secadero, que había quedado incomunicado por daños en la A-2102.
En cuanto a las carreteras dañadas, los servicios de conservación han intervenido en ocho vías de la Serranía de Ronda, cinco en la comarca de Antequera, dos en el Guadalhorce y catorce en la Axarquía, donde los desperfectos más importantes se registraron el miércoles. En toda la red viaria también se han retirado numerosos árboles caídos y desprendimientos de tierra y piedras.
Carreteras afectadas
En la zona de Antequera, las incidencias más destacadas se han producido en la MA-6401, MA-6406, MA-4100, MA-6412 y en la entrada a Campillos por la MA-6404. En el Guadalhorce, el temporal ha afectado principalmente a la MA-5402 y a la MA-3401 a la altura del Vado del Álamo, en Álora.
En la Axarquía se han registrado desprendimientos y daños en diversas carreteras, entre ellas la MA-3104, MA-3106, MA-3109, MA-3110, MA-3111, MA-3112, MA-3114, MA-3117, MA-3203, MA-4104, MA-4110, MA-4111 y MA-6102. Asimismo, hoy se produjo un deslizamiento en la MA-3102, en Colmenar, que ya ha sido reparado y se encuentra abierta al tráfico.
Los equipos de conservación continúan trabajando para resolver las incidencias que siguen registrándose.
Bomberos
En relación con el Consorcio Provincial de Bomberos, desde que se activó el operativo especial el martes por la noche se han realizado 120 intervenciones en distintos puntos de la provincia. Ronda ha sido el municipio con mayor número de actuaciones (31), seguido de Torremolinos, Estepona, Antequera, Casares y Vélez-Málaga. Las intervenciones han estado relacionadas principalmente con derrumbes, inundaciones, problemas eléctricos, retirada de obstáculos en la vía, rescates, accidentes de tráfico e incendios.
- El alcalde de Coín pide a la Aemet distinguir avisos del Guadalhorce y Costa del Sol para 'acertar en mayor medida
- Abre en Málaga una panadería artesanal francesa con croissants 100% mantequilla
- El río Guadalhorce se desborda: reabren siete carreteras en Málaga y siguen cinco cortadas
- Málaga vuelve a las clases este jueves, pero no lo hará en toda la provincia
- Málaga se prepara para la borrasca Leonardo: suspenden todas las clases presenciales este miércoles
- El destino de las naranjas de Málaga: a dónde van las mil toneladas que se recogen cada año en sus calles por estas fechas
- Última hora de la alerta roja en la provincia de Málaga | Borrasca Leonardo: siguen las lluvias este jueves en Málaga, pero con menos intensidad
- Paella gigante y tradición: el pueblo de Málaga que celebra su gran feria histórica este fin de semana