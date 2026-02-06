La borrasca Leonardo obliga a desalojar varias viviendas la serranía de Málaga

Varias viviendas en el municipio malagueño de Cuevas del Becerro, en la comarca de Guadalteba, han sido desalojadas debido al peligro de derrumbe durante el paso de la borrasca 'Leonardo' por la provincia de Málaga, que también ha dejado otros desalojos.

El alcalde de Cuevas del Becerro, Pedro Nieblas, ha señalado que las viviendas fueron apuntaladas, pero las agrietas se habían abierto, por lo que fueron evacuadas las dos familias.

También en un vídeo en redes sociales, recogido por Europa Press, ha explicado que "los ríos están medio controlados, pero sí tenemos la zona de El Carrizal que se está desbordando", siendo uno de los puntos más críticos de la localidad. Así, para esa zona, el regidor ha detallado que se han llevado sacos de arena para ponerlas en las casas.

Entre otras labores, estos días han estado achicando agua y llevando sacos de arena a las casas. El alcalde ha agradecido toda la colaboración. "Estamos plenamente activos, el Ayuntamiento está abierto para que podáis ir a reclamar o lo que haga falta", ha asegurado el regidor a los vecinos.

De igual modo, ha pedido no acercarse a carriles donde discurre el agua, ya que "es peligroso" ni tampoco al Caño porque "hay muchísima agua". "En suma, precaución en todo momento", ha pedido.

Cortes de agua y viviendas desalojadas

Por otro lado, también hay una docena de viviendas desalojadas en el municipio de Benaoján en la Serranía de Ronda.

De hecho, unos 23 vecinos de la localidad fueron desalojados por el desprendimiento de una ladera, según aseguró el alcalde, Guillermo Becerra, quien explicó en declaraciones a Europa Press que estos desalojos se han producido en la barriada de la Estación.

"Aquí casi todo el mundo tiene familia", por lo que los vecinos que han tenido que salir de sus casas ya están realojados, añadió.

El temporal también está dejando incidencias con la red de agua potable en Igualeja, Serrato, Benaoján, Benalauria y las pedanías de Siete Pilas y Colmenar y Cartajima.

Puesto de Emergencia

Además de estos desalojos, desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Emergencias en Ronda se ha alertado de que en las últimas horas se han producido alejamientos preventivos en los municipios de Cortes de la Frontera, Ronda, Cañete la Real y Jimera de Líbar, según han señalado desde el 112 en una nota.