Novedades del calendario de vacunación en Málaga para 2026: cambios en sarampión, rotavirus y neumococo

El nuevo año trae importantes cambios en el calendario de vacunaciones de Andalucía para este 2026. La Consejería de Sanidad, Emergencias y Presidencia ha hecho públicas las novedades que se aplicarán tanto en Málaga como en el conjunto de la comunidad, que incluyen la incorporación de nuevas vacunas, modificaciones en las pautas y ampliación de grupos de edad.

Una de las grandes novedades ha sido la decisión de adelantar la vacuna de triple vírica —que protege frente al sarampión, rubéola y parotiditis— a los dos años. Hasta ahora, la segunda dosis de esta vacuna se administraba a los tres años, pero la Junta ha decidido adelantarla un año. De manera que, durante 2026, se vacunará de triple vírica a los cohortes de nacidos en 2024 y 2023. Esta misma medida se aplica a la vacuna de la varicela, que también adelanta a los dos años la segunda dosis.

Cabe recordar que, recientemente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha retirado a España el estatus de país libre de sarampión. Desde 2022, según el Ministerio de Sanidad, se ha registrado a nivel global y europeo un aumento progresivo en el número de casos de sarampión. En Andalucía, el año pasado se declararon más de una decena de brotes de sarampión, siendo Málaga la provincia que registró un mayor número de casos confirmados: 51 en total.

Refuerzo de la triple vírica

Dada la situación epidemiológica, la Consejería ha decidido también reforzar la estrategia de vacunación de la triple vírica mediante tres acciones claves: el rescate continuo, la captación de no vacunados a los 12 años y otra revisión a los 14.

En primer lugar, se mantendrá la captación activa a cualquier edad hasta los 65 años. Por otro lado, aprovechando la vacunación frente a VPH y MenACWY de los 12 años, se revisará el historial para captar a los adolescentes que no hayan iniciado o completado la pauta de la segunda dosis (estimada en un 6% en Andalucía), siguiendo el modelo del rescate de la varicela. Por último, se aprovechará la visita de los 14 años para realizar una segunda captación de los pendientes.

Rotavirus

Otra de las grandes modificaciones del calendario vacunal de 2026 es la introducción de la vacuna del rotavirus, que es la causa más frecuente de gastroenteritis en la infancia. La Junta de Andalucía había anunciado que incluiría esta vacuna en el segundo semestre de 2025, pero finalmente ha sido este 2026 cuando se ha incorporado al calendario vacunal andaluz y se administrará de manera gratuita.

Según ha detallado la Consejería, los recién nacidos recibirán una pauta de dos dosis, a los dos y cuatro meses. Además, se realizará rescate de los lactantes nacidos a partir del 1 de octubre de 2025 que no hubieran iniciado o terminado su pauta de vacunación, siempre que tengan aún menos de 20 semanas de vida para la primera dosis. La vacuna elegida es ‘Rotarix’ y se aplica por vía oral.

“Es una vacuna que los pediatras llevamos años recomendando porque la enfermedad por rotavirus en menores de seis meses puede producir patología importante que requiere hospitalización”, ha explicado la pediatra Leonor Quesada, presidenta de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (Andapap) y coordinadora del Grupo de Vacunas. “De hecho, de forma privada se la ponían muchos niños recomendada por nosotros”, ha añadido la profesional, que ha concluido que con esta última incorporación: “Tenemos ahora mismo un calendario vacunal redondo”.

Una sanitaria vacuna a un bebé / L.O.

Papiloma humano

Entre los principales cambios del calendario vacunal de este nuevo año se encuentra también la ampliación del rango de edad para recibir la vacunación frente al virus del papiloma humano (VPH). Estaba indicada para chicos y chicas de 12 a 18 años, pero la Consejería ha decidido extenderla, para ambos sexos, hasta los 21 años. Por lo tanto, durante este 2026 se vacunará con una pauta de una dosis única a chicos y chicas que no hubieran recibido ninguna dosis de ningún preparado comercial vacunal frente a VPH.

El virus del papiloma humano es actualmente la causa más frecuente de infecciones de transmisión sexual. Puede producir infección persistente, verrugas genitales, lesiones preneoplásicas y, también, algunos cánceres, como el de cuello de útero.

Neumococo

Este año, también se ha extendido la edad de vacunación frente al neumococo en adultos. Hasta ahora estaba recomendada desde los 60 hasta los 76 años, y este año se amplía hasta los 80 años. Según ha explicado la Consejería, se administrará una dosis de vacuna neumocócica conjugada a todos los adultos nacidos entre 1946 y 1966, siempre que no hayan recibido aún ninguna dosis de vacuna neumocócica conjugada VNC13, VNC15 ni VNC20.

Herpes zóster

Por último, se ha incorporado un cohorte adicional en la vacunación frente al herpes zóster. Se continuará con la inmunización a los 65 años (cohorte de 1961), pero, además, se realizará el rescate de las personas de 66 y 67 años, es decir, aquellos nacidos en 1959 y 1960 que no hayan iniciado o completado la pauta de la segunda dosis.

Desde la Consejería de Sanidad recuerdan que las recomendaciones incluidas en el calendario de vacunaciones e inmunizaciones de 2026 para Andalucía afectan a todas las personas residentes en la comunidad independientemente de su tipo de aseguramiento