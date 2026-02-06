Condenan al SAS a pagar más de 69.000 euros a una paciente de Málaga por las secuelas irreversibles sufridas

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha sido condenado a pagar una indemnización de 69.235 euros, más intereses, a una paciente malagueña por las secuelas irreversibles sufridas a raíz de un diagnóstico incompleto por una fractura de codo.

Así lo ha estimado el juzgado de lo Contencioso Administrativo nº2 de Málaga, que ha reconocido la negligencia médica en la atención prestada a esta mujer de 57 años por parte del servicio de traumatología. El caso ha sido tramitado por el abogado Damián Vázquez, especialista en Derecho sanitario y colaborador de los Servicios Jurídicos de la Asociación ‘El Defensor del Paciente’, que ha precisado que la sentencia es recurrible.

La mujer acudió al servicio de Urgencias del Hospital Universitario Virgen de la Victoria el pasado 12 de junio de 2017, tras una caída doméstica en la que se golpeó el codo derecho. Se le diagnosticó una luxación sin fractura, a pesar de que las radiografías mostraban fractura marginal de la cabeza radial.

Consecuencias

Este error diagnóstico derivó en “daños irreparables” que le causaron, según indica el Abogado Damián Vázquez en su demanda, una "triada terrible del codo" —fractura-luxación inestable—, una demora de la cirugía, una inmovilización insuficiente, desplazamiento de prótesis y múltiples intervenciones —cuatro en total—, ocasionandole “secuelas graves” como limitación funcional, artrosis postraumática y pérdida de calidad de vida.

La sentencia acoge los argumentos de la demanda y confirma que la paciente, tras la exploración y realización de radiografías, fue diagnosticada de luxación de codo, pero nunca de fractura, lo que supone que ha existido una mala praxis de aquellos que la atendieron o subsidiariamente un error de diagnóstico, “al no ser capaces en el servicio de Urgencias de detectar la fractura, demorando su tratamiento adecuado y causándole por ello secuelas y daños”, según ha informado la Asociación ‘El Defensor del Paciente’.

Volvió a Urgencias

Días más tarde, el 19 de junio de 2017, la mujer acudió de nuevo a las Urgencias del hospital debido a un dolor por la inmovilización y un hematoma en la mano. Al retirarle la férula, revisar la radiografía —que presentaba fractura de borde anterior de cabeza de radio D, con desplazamiento— y realizarle más pruebas, se confirmó la fractura y que tenía que ser intervenida.

Para el letrado Damián Vázquez Jiménez, esta sentencia supone un “precedente clave” en Andalucía contra errores diagnósticos en urgencias traumatológicas y demoras que agravan lesiones. “El SAS debe garantizar protocolos rigurosos para evitar secuelas irreversibles en pacientes vulnerables, siendo muy frecuentes los fallos en urgencias traumatológicas, con errores de diagnóstico al no confirmar las fracturas que si presentan los pacientes, con todo lo que ello le supone para los mismos, siendo el factor tiempo fundamental para un buen tratamiento y consolidación de dichas fracturas", ha resaltado.

Demora de la operación

En concreto, la sentencia confirma que existió un”diagnóstico incompleto de forma inicial” de la lesión de la paciente, ya que, desde la primera radiografía se evidenciaba que, además de la luxación, existían fragmentos óseos (fractura) que hacían necesaria la realización inmediata de un TAC, por tratarse no de una simple luxación sino de una fractura luxación.

Además, se señala que al ser una lesión inestable precisaba ser “intervenida de inmediato”. Sin embargo, se retrasó 24 días. A esto se suma que durante el tiempo que no se realizó el necesario tratamiento quirúrgico la inmovilización de la fractura fue “insuficiente”, pasando a desplazarse la fractura de la cabeza radial.

Entrada Urgencias del Hospital Clínico / La Opinión

Asimismo, se indica que hubo errores en las intervenciones quirúrgicas, “ya que ante este desplazamiento de la prótesis de cabeza de radio se realizó intervención con fecha 29-01-2018 en la que solo se retiró la prótesis de cabeza del radio sin reconstruir de nuevo”. Y, aunque los controles posteriores mostraban una “evidente falta de reducción”, se mantuvo cinco meses a la paciente sin operarse.

Prótesis completa del codo

El abogado concluye que, por dicha negligencia, se ha causado a la paciente secuelas, intervenciones, dolores y con la articulación con franca pérdida de reducción. Finalmente, este manejo “inadecuado” de la severa lesión provocó que fuera necesario implantar una prótesis completa del codo, lo que ha producido a la paciente una “mayor limitación funcional y mayor dolor” que el que hubiera tenido de haberse realizado una osteosíntesis y reconstrucción inicial e inmediata de su fractura luxación.

La presidenta de la Asociación ‘El Defensor del Paciente’, Carmen Flores, ha celebrado la justicia lograda tras años de lucha: "Expresamos nuestra solidaridad y alegría con la paciente afectada y sentencia ganada contra el Servicio Andaluz de Salud”.

“Este caso evidencia cómo las negligencias en traumatología —errores iniciales, retrasos y malas reconstrucciones— destroza vidas, por lo que exigimos al SAS mayores sistemas de control y diligencia para proteger los derechos de los pacientes en Andalucía", ha concluido.