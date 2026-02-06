Los siete embalses de Málaga cierran la jornada al 80% de su capacidad total tras las últimas lluvias

Málaga vivió este jueves una nueva jornada histórica por diversos motivos. Era la segunda jornada sin clases en los centros educativos de la Costa del Sol más occidental, Valle del Guadalhorce y Serranía de Ronda, una nueva presa, la del Limonero, se unía al ciclo de desembalses controlados y también, después de meses de lluvia acumulada, la provincia completó un aumento inédito hasta la fecha de más de 80 hectómetros cúbicos en sus pantanos, dentro de un plazo de poco más de 72 horas.

Desembalse de la presa El Limonero / Álex Zea

Antecedentes

Los técnicos de la Junta se remontaban a la primera mitad del pasado siglo para encontrar antecedentes en litros por metro cuadrado acumulados en 24 horas en numerosos puntos de la comarca de Grazalema y la Serranía de Ronda. Y descubrieron que en el histórico también hay varias marcas en cuanto a velocidad de crecimiento del agua embalsada de una provincia que, como se recordará, no alcanzó la capacidad máxima actual de 600 hectómetros cúbicos hasta la construcción de La Viñuela en los ochenta.

El desembalse del Limonero sorprendía este jueves a muchos ciudadanos que transitaban a pie o en vehículos por los puentes del casco histórico de la capital. A un ritmo de 27 metros cúbicos por segundo, según las propias fuentes de la Junta, las aguas no tardaron en bañar todo el cauce bajo hasta su desembocadura.

Es uno de los cinco protocolos que esta semana se han establecido para aliviar la situación de las presas con mayor porcentaje de agua acumulada. Uno de los encargados de vigilar el estado de estos sistemas de desembalse ha reconocido que las lluvias del pasado año, que generaron contratiempos en el embalse de Casasola, situado en el término de Almogía, han propiciado que toda la maquinaria estuviese esta vez en óptimas condiciones. No obstante, en los últimos días se han acumulado de nuevo materiales en los pantanos, que requerirán de nuevos desembalses, aún sin que estén las presas al 100% de su aforo.

Desembalse de la presa El Limonero que está al máximo de su capacidad. / Álex Zea

Este último apunte parte de que al menos hasta el próximo miércoles continuarán los episodios de borrascas que se descuelguen desde las zonas árticas, al estar situada en tierras de Groenlandia e Islandia un anticiclón que ha propiciado un invierno especialmente húmedo y frío en suelo peninsular y otras zonas mediterráneas, como también han confirmado los responsables de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) durante las últimas semanas.

Actualización de los niveles

Con la extraordinaria dinámica de las aguas embalsadas, ante unos cauces de los ríos tremendamente húmedos y que llegan a conducir casi el 100% del agua que les llega, puesto que los subsuelos están saturados y no admiten más caudal, los números de un día para otro se quedan antiguos en cuanto al estado de los pantanos.

Así los siete embalses malagueños cerraban de media este jueves al 80% de su capacidad total. La Viñuela rompía la barrera del 65% y, con 107 hectómetros cúbicos, arrojaban un balance que supone justo el triple de agua acumulada hace justo un año. En total, las siete presas albergan 480 hectómetros, 310 más que hace 12 meses.

Rozan el máximo aforo posible, junto a Limonero y Casasola, La Concepción y los embalses de Guadalteba y Conde del Guadalhorce. Sólo estos dos últimos suman de manera conjunta en este momento cerca de 280 hectómetros cúbicos.