Diez jóvenes motoristas denunciados en Málaga por graves infracciones que subían a las redes para conseguir likes

Una investigación de la Policía Local de Málaga ha culminado con la denuncia a varios motoristas que subían vídeos a sus redes sociales realizando graves infracciones contra la seguridad vial "poniendo en peligro su propia vida y la del resto de usuarios". Dichas infracciones se han cometido en distintos puntos de los distritos Este, Teatinos, Centro y Palma-Palmilla. En vídeo difundido por el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, los jóvene y rebasan semáforos en fase roja. Las imágenes muestran claramente cómo estas acciones se realizan en puntos como La Araña (MA-24), Morlaco o en el Paseo de los Curas. La Policía Local ha destacado cómo estas conductas, en muchas ocasiones, tienen como objetivo captar seguidores y conseguir visualizaciones.

Según ha informado el cuerpo municipal, el trabajo de los agentes del Grupo de Investigación y Protección (GIP) ha permitido identificar a un total de diez infractores, de los que dos han sido investigados como presuntos autores de delitos contra la seguridad vial por conducir sin tener permiso para ello. Uno de ellos ya ha sido condenado y el otro se encuentra a la espera de juicio. En total, los agentes han interpuesto 25 denuncias: nueve por conducción temeraria, dos por conducir una motocicleta sin la autorización administrativa específica para ello, cinco por carecer de seguro obligatorio, cuatro por no tener permiso de circulación, dos por no hacer uso del casco protector y una por no llevar placa de matrícula.

Controles

Para combatir este tipo de infracciones, la Policía Local realiza dispositivos de control en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de evitar las concentraciones que los jóvenes convocan a través de internet. Además, los agentes del Grupo de Investigación y Protección especializados en fuentes abiertas analizan el contenido audiovisual para identificar autores y vehículos implicados, dando conocimiento, cuando procede, a la Fiscalía y al Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA).