Una fibra natural presente en frutas podría ser un nuevo aliado frente a las alergias alimentarias

Un grupo de investigadores liderados desde Málaga ha dado un paso importante en la lucha contra la alergia alimentaria al encontrar un nuevo enfoque terapéutico. Los científicos han descubierto que la pectina —una fibra natural presente en frutas como la manzana o los cítricos— mejora la tolerancia alimentaria en pacientes con alergia a las proteínas de transferencia de lípidos (LTPs), una de las más comunes y graves en la región mediterránea.

El estudio, recientemente publicado en la revista ‘Carbohydrate Polymers’, confirma que este tratamiento, basado en el consumo diario de pectinas, actúa en la modulación de la microbiota intestinal y que es “beneficioso y seguro”, lo que abre la puerta a nuevas estrategias dietéticas para prevenir o reducir las reacciones alérgicas.

Detrás de la investigación, desarrollada en el marco de un proyecto europeo, se encuentra un equipo multicéntrico de investigadoras del Hospital Regional Universitario de Málaga, la Universidad de Málaga (UMA), Ibima Plataforma Bionand, y la Universidad CEU de Madrid. También ha contado con la participación de investigadores del Instituto Paul Ehrlich de Alemania y el INSERM de Francia.

Reacciones alérgicas

En concreto, el trabajo ha sido liderado en Málaga por María José Torres Jaén (investigadora responsable del grupo de alergias en Ibima y jefa de servicio de Alergología del Hospital Regional, además de catedrática de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga) y Cristobalina Mayorga (coinvestigadora responsable), junto a Francisca Gómez y Natalia Pérez-Sánchez, todas ellas especialistas del Servicio de Alergología del Regional e investigadoras de Ibima Plataforma Bionand.

Cabe recordar que las proteínas de transferencia lipídica, entre ellas Pru p 3, presente en el melocotón, pueden provocar desde reacciones alérgicas leves –caracterizadas por síntomas como picor o inflamación en la boca– hasta graves, incluyendo la anafilaxia.

Mejora de la tolerancia

En el estudio participaron personas con alergia confirmada al melocotón, que fueron sometidas, durante dos meses, a una intervención dietética con dos tipos de pectinas: de manzana y de cítricos.

Tras finalizar el tratamiento, el análisis clínico demostró un “efecto positivo” y que la intervención había logrado aumentar la tolerancia alimentaria en más del 50% de los participantes, según ha informado Ibima en un comunicado.

Para los investigadores, los resultados de este ensayo han sido “muy alentadores”, ya que, además de mejorar la tolerancia, se consiguió que un 30% de los pacientes pudieran tomar la dosis de proteína correspondiente a una pieza de fruta, “un avance notable frente al grupo que recibió placebo”.

La alergia al melocotón es clave para entender otras alergias alimentarias. / L.O.

Tratamiento seguro

Por otro lado, se demostró también que el tratamiento, además de efectivo, fue también seguro: los pocos efectos secundarios observados fueron leves y temporales —principalmente síntomas gastrointestinales— sin que se registraran reacciones alérgicas ni alteraciones hepáticas.

Además, los investigadores se propusieron comprender cómo la pectina lograba mejorar la tolerancia alérgica. Para ello, analizaron en profundidad tanto la respuesta del sistema inmunitario como los cambios producidos a nivel intestinal en los pacientes.

“Los resultados mostraron que la pectina actúa modulando la relación entre la microbiota y el sistema inmune, reduciendo así la inflamación alérgica”, ha explicado Ibima. “En los pacientes tratados se observó una disminución de las moléculas relacionadas con la respuesta alérgica y una transformación del ecosistema intestinal, que pasó a estar dominado por bacterias beneficiosas”, ha detallado.

Posibilidades de futuro

Para la jefa del servicio de Alergias del Hospital Regional, la investigadora Torres, la integración de todos los datos clínicos y moleculares permitió identificar una “firma biológica” propia de los pacientes tratados con pectina, claramente distinta a la del grupo placebo, lo que refuerza su potencial terapéutico.

Desde Ibima han querido destacar que este trabajo es el primer estudio que evalúa la eficacia y seguridad de altas dosis de pectinas en pacientes alérgicos a LTPs. “Los hallazgos sugieren que el tratamiento con pectina es una opción prometedora y segura para la alergia a LTPs, abriendo la puerta al desarrollo industrial de nuevos productos terapéuticos basados en esta fibra dietética”, han concluido.

Por último, han señalado que en el ensayo clínico han participado diversas instituciones nacionales e internacionales, destacando la Universidad de Málaga (UMA), la Universidad de Granada (UGR), la Universidad San Pablo-CEU, el Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (ibs.GRANADA), el Hospital Regional e Ibima Plataforma Bionand.