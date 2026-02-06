Francisco Cabrera, nuevo miembro de la Real Academia de la Mar

El profesor malagueño Francisco Cabrera Pablos ha sido nombrado académico correspondiente en Málaga de la Real Academia de la Mar.

La junta directiva de esta institución nacional ha ratificado el ingreso, que tuvo lugar el pasado 3 de febrero.

La Real Academia de la Mar, que tiene su sede en la calle Mayor de Madrid, ha tenido en cuenta del nuevo académico sus investigaciones sobre infraestructuras portuarias, en especial las del Puerto de Málaga.

Precisamente, y como informó La Opinión, su última publicación, a finales del año pasado, fue una sugerencia de la Autoridad Portuaria, con motivo del 150 aniversario de la Junta de Obras del Puerto y lleva por título 'De un puerto, una ciudad. Ingenieros, militares, arquitectos y marinos en las obras malagueñas'.

Francisco Cabrera, junto a la Capilla del Puerto, con su nuevo estudio sobre los ingenieros y la Historia del Puerto de Málaga. / A.V.

Francisco Cabrera Pablos es doctor en Historia por la Universidad de Málaga y pertenece a la Academia Malagueña de Ciencias, la Real Academia de Bellas Artes de la Historia, la Real Academia de la Historia y la Real Academia de Nobles Artes de Antequera.

Entre los galardones que ha recibido por su carrera como investigador destacan el Primer Premio de Andalucía de Cartografía Histórica, en 1988; el Primer Premio Málaga de Investigación en 1994 y el Premio de Humanidades Julián Sesmero, en 2019.

Realzar la cultura de la mar y la tradición marítima

La Real Academia de la Mar, fundada en 2005, es una organización que tiene como misión revalorizar la cultura de la mar y la tradición marítima de España. Con este fin, aglutina las aspiraciones de cuatro marinas: Armada, Mercante, Pesca y Deportiva. Entre sus miembros se encuentran, como académica de número, la campeona olímpica criada en Málaga Theresa Zabell, y el académico correspondiente en Málaga Manuel Olmedo Checa.