Nombramiento
Francisco Cabrera, nuevo miembro de la Real Academia de la Mar
El investigador del Puerto de Málaga es nombrado académico correspondiente en Málaga de esta institución, de la que también forman parte Theresa Zabell y Manuel Olmedo.
El profesor malagueño Francisco Cabrera Pablos ha sido nombrado académico correspondiente en Málaga de la Real Academia de la Mar.
La junta directiva de esta institución nacional ha ratificado el ingreso, que tuvo lugar el pasado 3 de febrero.
La Real Academia de la Mar, que tiene su sede en la calle Mayor de Madrid, ha tenido en cuenta del nuevo académico sus investigaciones sobre infraestructuras portuarias, en especial las del Puerto de Málaga.
Precisamente, y como informó La Opinión, su última publicación, a finales del año pasado, fue una sugerencia de la Autoridad Portuaria, con motivo del 150 aniversario de la Junta de Obras del Puerto y lleva por título 'De un puerto, una ciudad. Ingenieros, militares, arquitectos y marinos en las obras malagueñas'.
Francisco Cabrera Pablos es doctor en Historia por la Universidad de Málaga y pertenece a la Academia Malagueña de Ciencias, la Real Academia de Bellas Artes de la Historia, la Real Academia de la Historia y la Real Academia de Nobles Artes de Antequera.
Entre los galardones que ha recibido por su carrera como investigador destacan el Primer Premio de Andalucía de Cartografía Histórica, en 1988; el Primer Premio Málaga de Investigación en 1994 y el Premio de Humanidades Julián Sesmero, en 2019.
Realzar la cultura de la mar y la tradición marítima
La Real Academia de la Mar, fundada en 2005, es una organización que tiene como misión revalorizar la cultura de la mar y la tradición marítima de España. Con este fin, aglutina las aspiraciones de cuatro marinas: Armada, Mercante, Pesca y Deportiva. Entre sus miembros se encuentran, como académica de número, la campeona olímpica criada en Málaga Theresa Zabell, y el académico correspondiente en Málaga Manuel Olmedo Checa.
- El alcalde de Coín pide a la Aemet distinguir avisos del Guadalhorce y Costa del Sol para 'acertar en mayor medida
- Abre en Málaga una panadería artesanal francesa con croissants 100% mantequilla
- El río Guadalhorce se desborda: reabren siete carreteras en Málaga y siguen cinco cortadas
- Málaga vuelve a las clases este jueves, pero no lo hará en toda la provincia
- Málaga se prepara para la borrasca Leonardo: suspenden todas las clases presenciales este miércoles
- El destino de las naranjas de Málaga: a dónde van las mil toneladas que se recogen cada año en sus calles por estas fechas
- Última hora de la alerta roja en la provincia de Málaga | Borrasca Leonardo: siguen las lluvias este jueves en Málaga, pero con menos intensidad
- Paella gigante y tradición: el pueblo de Málaga que celebra su gran feria histórica este fin de semana