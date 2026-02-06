Fundación Unicaja presenta una nueva convocatoria de sus Becas USA: tres semanas de convivencia con familias norteamericanas para aprender inglés

La Fundación Unicaja ha presentado una nueva convocatoria del programa Becas USA Fundación Unicaja, una iniciativa educativa que lleva desde 1989 contribuyendo a la formación en inglés de jóvenes españoles. En el acto, celebrado en el Centro Cultural de la Fundación de Sevilla, han participoado el director de Actividades Sociales de la Fundación Unicaja, Gerardo Lerones, y el director general de Aston Herencia, Enrique León.

Gerardo Leones ha subrayado la importancia estratégica del dominio del inglés para las nuevas generaciones: "El inglés no es una opción, es una obligación para mejorar a nuestros jóvenes". Además, destacó la relación directa entre formación y empleabilidad: "Cuanto mayor es la formación, mayor será el nivel de ese joven para encontrar trabajo", sostiene.

Gerardo Lerones y Enrique León durante la presentación de las becas USA / Felipe Marín Alonso

Desde su creación hace casi 40 años, el programa Becas USA Fundación Unicaja ha permitido que más de 3.000 jóvenes realicen estancias formativas en Estados Unidos Esta iniciativa se enmarca dentro del compromiso de la institución con proyectos sociales y educativos que favorezcan el desarrollo integral de los menores, contando con la colaboración de Aston Herencia, agencia española especializada en programas educativos y de idiomas en el extranjero.

Para estudiantes de entre 14 a 17 años

El proyecto ofrece a estudiantes de entre 14 y 17 años la oportunidad de realizar una inmersión lingüística y cultural de tres semanas de duración: del 23 de agosto al 14 de septiembre en Arizona, Carolina del Norte y Georgia. Durante su estancia, los jóvenes convivirán con familias norteamericanas, asistirán a clases en institutos públicos y participarán en excursiones programadas.

El periodo de solicitudes estará abierto desde este 6 de febrero al próximo día 20. El proceso de selección consistirá en una entrevista en inglés, además de la valoración del expediente académico del solicitante.

La convocatoria contempla dos tipos de ayudas:

10 becas totales : dirigidas a jóvenes de familias con menos recursos económicos, cubriendo el importe íntegro del programa.

: dirigidas a jóvenes de familias con menos recursos económicos, cubriendo el importe íntegro del programa. 70 becas parciales: que incluyen una ayuda económica para sufragar parte del coste del programa, complementada con una contribución adicional aportada por Aston Herencia.

que incluyen una ayuda económica para sufragar parte del coste del programa, complementada con una contribución adicional aportada por Aston Herencia. 25 plazas de libre acceso: disponibles a un precio reducido para jóvenes que no obtengan beca.

Los interesados pueden obtener más información en la página web de la Fundación Unicaja en el apartado de Becas USA.