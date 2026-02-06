Huelga ferroviaria en Málaga: la plantilla convoca paros del 9 al 11 de febrero

El sector ferroviario finalmente irá a la huelga. Las tres rondas de reuniones con el Ministro de Transportes, Óscar Puente, no han convencido a la plantilla que comenzará su paro nacional del 9 al 11 de febrero.

Tras los accidentes ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) el sector se planta contra el Gobierno. En Málaga serían 2.000 los trabajadores llamados al paro en la provincia, como informa Miguel Montenegro responsable del sector ferroviario de CGT en Málaga y Andalucía.

Los sindicatos malagueños se unen así al anuncio que ha hecho Semaf, en el que llama a secundar los paros en todo el país como "única vía legal" que les queda para reivindicar "la recuperación de los estándares de seguridad del sistema ferroviario" y garantizar la integridad de profesionales y usuarios.

Se trata de una huelga de tres días, prevista para los próximos 9, 10 y 11 de febrero. Lo ocurrido en Adamuz y Gelida ha sido "un punto de inflexión para exigir que se lleven a cabo todas las actuaciones necesarias que garanticen la seguridad de la operación ferroviaria" y, por ello, han iniciado todos los procesos legales para la tramitación de la convocatoria en las distintas empresas.

Movilización

Además del paro, habrá una movilización que dará comienzo a las 19.00 horas en Vialia María Zambrano y recorrerá distintos puntos de la ciudad en lo que los convocantes han definido como un “rodeo ciudadano” a las infraestructuras ferroviarias que conectan con la capital malagueña.

El itinerario previsto discurrirá por Héroes de Sostoa, el Puente de Juan Pablo II, calle Unión, Paseo de los Tilos y Plaza de la Solidaridad, para finalizar nuevamente en la estación principal de Málaga.

Uno de los vagones del tren de Iryo que descarriló, a 20 de enero de 2026, en Adamuz, Córdoba, Andalucía (España). / Joaquin Corchero - Europa Press

Denuncias previas

Asimismo, desde el sindicato recalcan que esta situación "no es nueva" e insisten en que llevan tiempo alertando: "En diciembre ya propusimos que hubiese huelga por estos motivos. Llevamos denunciando esta situación desde hace años, pero siempre predicamos en el desierto. Y ahora ha pasado y tenemos que lamentar la pérdida de vidas".

Semaf asegura que, para garantizar la seguridad, "se debe comenzar por atender los numerosos partes" remitidos a los responsables del mantenimiento de la infraestructura, en los que se informa del mal estado de las vías en distintos puntos kilométricos, "en lugar de dejarlos sin respuesta ni actuación durante meses e incluso años".

“No se puede hablar de seguridad ferroviaria ni de soluciones a la crisis actual mientras se aparta sistemáticamente a quienes llevan años denunciando el deterioro del sistema”, subraya el sindicato.

El SFF-CGT insiste en que la solución no puede abordarse por colectivos aislados, ni por empresas, ni mediante acuerdos parciales o declaraciones de intenciones. La situación del ferrocarril exige la participación y la corresponsabilidad de todos los actores implicados: los Ministerios competentes, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, las empresas públicas y privadas y el conjunto de la representación legal de las personas trabajadoras.

Puente apuesta por el diálogo

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha subrayado que apuestan por el diálogo: "Desde el Ministerio de Transportes nos vamos a mantener siempre en la mesa de negociación y vamos a continuar trabajando, junto a los representantes de los trabajadores, para alcanzar un acuerdo".