IU denuncia el deterioro del IES Martiricos de Málaga y exige obras “urgentes” tras una ITE desfavorable desde 2020

Izquierda Unida (IU) ha puesto el foco en el estado del IES Nuestra Señora de la Victoria (Martiricos), en Málaga capital, al advertir de que el centro arrastra una Inspección Técnica de Edificios (ITE) desfavorable desde 2020 y sigue a la espera de actuaciones de calado. La formación reclama a la Junta de Andalucía una inversión inmediata para acometer las obras pendientes y revertir el informe negativo.

La coordinadora provincial de IU Málaga, Toni Morillas, se ha reunido con representantes de la comunidad educativa del instituto —conocido popularmente como IES Martiricos— y ha trasladado su crítica a la falta de soluciones, señalando que el centro continúa funcionando con “deficiencias” que, a su juicio, afectan al día a día del alumnado y al trabajo del profesorado.

Morillas ha defendido que el instituto necesita “un edificio a la altura” del esfuerzo que, según remarca IU, están realizando equipos docentes, dirección y familias. En ese sentido, la dirigente provincial y concejala ha insistido en que no es asumible que el centro lleve años con una ITE desfavorable sin un calendario claro de intervención ni financiación comprometida.

Deficiencias en fachadas y muros detectadas en el instituto Martiricos. / IU Málaga

“No pedimos un lavado de cara”

En el encuentro también ha participado Lourdes Alba, presidenta del AMPA del centro, que ha reclamado una actuación estructural y no meros arreglos puntuales. Alba ha recordado que la inspección de 2020 concluyó con un dictamen negativo y ha advertido de que, aunque no se espere un problema “de un día para otro”, el paso del tiempo juega en contra si no se ejecutan las obras.

La representante de las familias ha puesto ejemplos concretos para ilustrar el desgaste: carpinterías y ventanas de la fundación del centro, en 1961, y una instalación eléctrica antigua que limita el uso simultáneo de aparatos de calefacción, según ha expuesto.

Iniciativas a la Junta de Andalucía

IU ha anunciado que llevará el asunto a la Junta de Andalucía mediante iniciativas institucionales para exigir un refuerzo de la inversión educativa que permita abordar las obras necesarias, recuperar una ITE favorable y mejorar, en consecuencia, las condiciones de enseñanza en el instituto.

Morillas ha defendido que la situación no solo afecta al mantenimiento del edificio, sino que acaba repercutiendo en la calidad educativa y en el esfuerzo añadido que asumen profesorado y familias para sostener la actividad del centro en condiciones que IU considera inadecuadas.

Así se encuentra la base de una de las columnas del patio del IES Martiricos. / IU Málaga

Grietas, desprendimientos y humedades

La ITE de 2020 del IES Martiricos detecta un conjunto de patologías constructivas en estructura, fachadas, cubiertas y espacios interiores: fisuras en muros de carga y pilares, deterioro de vigas y lucernarios, asientos de cimentación ligados a fallos en saneamiento y oxidación de armaduras con degradación del hormigón. El informe también advierte de riesgos para la seguridad por desprendimientos, paneles de techo inestables y elementos de fachada con posible caída, en zonas como aulas, pasillos, gimnasio y salón de actos. Además, constata problemas de estanqueidad con filtraciones, goteras y humedades recurrentes que han causado daños y agravan el deterioro.

Aviso de Urbanismo a la Junta

Un requerimiento de la Gerencia Municipal de Urbanismo a la Junta de Andalucía, firmado en 2021 por su coordinador-gerente José Cardador, recuerda la obligación de mantener los edificios en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público y advierte de posibles responsabilidades si no se ejecutan las obras derivadas de la ITE. Señala que el incumplimiento puede suponer una infracción urbanística grave (o muy grave si el inmueble estuviera protegido) y que, aunque no se sancione a la administración, podrían exigirse responsabilidades personales e indemnizaciones.

Un centro entre los que no tienen la ITE favorable

IU enmarca el caso del IES Nuestra Señora de la Victoria dentro de un grupo de 18 centros educativos que, según señala, no contarían con una ITE favorable. Con esta denuncia, la formación busca aumentar la presión para que se actúe de forma prioritaria en Martiricos y se garantice, subrayan, la seguridad y el uso adecuado del edificio.