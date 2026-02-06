La Junta de Andalucía abre la puerta a un centro de salud en el Hospital Noble

La Junta de Andalucía ve factible la instalación de un centro de salud de atención primaria en el edificio municipal del Hospital Noble, que cuenta con un gran anexo de 1975 en la parte posterior que da la plaza de toros.

Esta reclamación de la Asociación de Vecinos de La Malagueta sería posible, ha confirmado a La Opinión el delegado de Salud Carlos Bautista, cuando se lleve a cabo el traslado de las oficinas municipales de Emasa a su nueva sede: «Necesitamos, mínimo, el espacio de Emasa». El delegado detalló que, hasta que no se traslade Emasa no podrán «permitirnos entrar, si la Consejería de Salud lo estima oportuno», explicó a este diario.

Como informó este periódico, en abril de 2024, el pleno del Ayuntamiento votó por unanimidad una moción urgente del PP para convertir el edificio en un espacio de uso ciudadano y en punto de asistencia sanitaria. La moción también se comprometía a trasladar de sitio las oficinas de Emasa.

La Asociación de Vecinos de La Malagueta se reunió en julio del año pasado con el delegado de Salud, Carlos Bautista. / La Opinión

Unidad del 061 para el Centro

Como explicó hace unos días a este diario Marí Ángeles Ramírez, presidenta de la Asociación de Vecinos de La Malagueta, el colectivo ya se reunió con el Carlos Bautista el año pasado y le planteó la demanda vecinal.

«Nos dijo que necesitaba metros cuadrados y le comentamos que Emasa tiene previsto marcharse. Entonces nos planteó que además de dos médicos y unidad de enfermería, tendría una unidad del 061, un centro de ambulancias que le vendría muy bien al Centro Histórico de Málaga», explicó la presidenta vecinal.

Mari Ángeles Ramírez informó además de que le trasladó al delegado la posibilidad de que la entrada del futuro centro de salud pudiera hacerse por detrás, por la calle Manuel Martín Estévez, aprovechando el anexo de 1975, sin valor arquitectónico, al contrario que el edificio decimonónico del Hospital Noble.

La presidenta vecinal, Mari Ángeles Ramírez, en el anexo del Hospital Noble de los años 70. / A.V.

Para la presidenta de la asociación de vecinos, no sólo es necesario que se cumpla el acuerdo plenario para que quede libre el espacio de Emasa, «también le pedimos al alcalde que saque a Cifal de aquí, porque es algo ajeno al Ayuntamiento».

Se trata del Centro Internacional de Formación de Autoridades y Líderes, dependiente de las Naciones Unidas que, como subraya Mari Ángeles Ramírez, sus instalaciones en el Hospital Noble «tienen cristales antibalas y sistemas de alarma, por lo que supone un peligro para los habitantes del entorno; porque quien lo ha diseñado entiende que hay un peligro».

Como argumenta la responsable de La Malagueta, las oficinas de Cifal son incompatibles con el centro ciudadano que ya funciona en el Hospital Noble, recién remodelado para este fin, así como con un futuro centro de salud.

Mari Ángeles Ramírez explicó que todos estos aspectos que demandan los vecinos de La Malagueta ya los conoce tanto el concejal del Centro, Francisco Cantos, como los cuatro partidos en el Ayuntamiento, con quienes los vecinos quieren reunirse, además de haber pedido una reunión con el alcalde, Francisco de la Torre.

Los vecinos de La Malagueta celebran, en abril de 2024, el apoyo unánime del pleno a un centro ciudadano y un punto de asistencia sanitaria en el Hospital Noble. / A.V.

Necesidad de un centro de salud

La presidenta vecinal explicó que la demanda de un centro de salud, además de ser consustancial con la primitiva donación del Hospital Noble, es una demanda vecinal de muchos años, motivada porque en el barrio hay cada vez, vecinos más mayores, «pero también gente joven con niños».

Por eso, indicó que, lo ideal, es que el centro contara tanto «con un médico de medicina general, como con un pediatra».

Mari Ángeles Ramírez justificó además el nuevo equipamiento por el «colapso» que ya sufre el Centro de Salud de El Limonar, así como por la deficiente comunicación existente, ya que la línea 32 de la EMT «no tiene parada» delante del centro, «y lo utilizan muchas personas mayores de La Malagueta», detalló.