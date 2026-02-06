La Junta hace balance de legislatura en el empleo de Málaga: casi 46.000 nuevos afiliados y 521,8 millones de inversión al tejido productivo

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha invertido un total de 521,8 millones de euros en la provincia de Málaga en el periodo 2022-2025 para impulsar la creación de empleo y respaldar la aportación de las empresas y los trabajadores autónomos al crecimiento económico de Andalucía. La consejera, Rocío Blanco, ha destacado que estas actuaciones, destinadas a generar oportunidades laborales, son la "política más efectiva" para avanzar hacia una sociedad "más justa y mucho más cohesionada". De ese montante global, 292,5 millones (el 56% del total) se ha destinado al apoyo al tejido productivo en forma de ayudas e incentivos. En esta labor se ha contado con la colaboración de los ayuntamientos de la provincia.

Blanco ha afirmado durante la presentación de este balance que la inversión es "la mejor respuesta" al esfuerzo del tejido productivo para crear riqueza y generar empleo y ha recordado que la provincia es uno de los principales motores económicos de Andalucía. El desempleo se ha reducido en casi 24.000 personas desde que comenzó la legislatura en julio de 2022, aportando Málaga casi el 14% del descenso en Andalucía.

El número de afiliados a la Seguridad Social (727.760 el pasado enero) también es un 6,3% superior al de julio de 2022, lo que ha supuesto 45.918 nuevos afiliados desde inicio de legislatura. "Uno de cada cinco nuevos empleos en Andalucía se crea en Málaga", señala la Consejería. En el apartado específico de trabajadores autónomos (142.113, el mayor registro provincial) supone ya el 24% de todos los afiliados al RETA en Andalucía y ha supuesto el 52% del incremento registrado durante el último año en la comunidad.

Programas de empleo impulsados en Málaga

Entre los principales programas impulsados destacan los 75,9 millones para fomento del empleo de personas con discapacidad en centros especiales de empleo de Málaga, o los 51,2 millones de apoyo a la labor de los casi 16.500 trabajadores autónomos y 387 cooperativas en el ámbito de la Economía Social.

También figuran los 50,2 millones concedidos en incentivos para promover y mantener el empleo estable, y los 41 millones asignados al programa ‘Emplea-T’ con el objetivo de favorecer la contratación indefinida.

La consejera andaluza de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, y la delegada territorial en Málaga, Carmen Sánchez. / L. O.

Del resto de iniciativas, el programa ‘Andalucía Activa’ ha contribuido a la inserción laboral con una inversión de 16,3 millones, mientras que ‘Activa-T Joven’ y ‘Joven Ahora’ coinciden en facilitar el acceso al mercado de trabajo del colectivo de desempleados de menor edad, destinando para ello 12 millones y 11,5 millons, respectivamente. La suma de estos tres programas ha beneficiado a más de 3.400 personas sin empleo.

En el apartado de ayudas a empresas también se incluyen los nueve millones concedidos a 249 entidades del sector comercial y artesano (autónomos y pymes), así como a 13 ayuntamientos y 24 asociaciones del sector. Del mismo modo, los 5,7 millones destinados en su momento a compensar el sobrecoste energético de 486 pymes y trabajadores autónomos como consecuencia del conflicto de Ucrania.

Los programas ‘Primera Experiencia Profesional’, ‘Investigo’ y ‘Nuevos proyectos territoriales para el reequlibrio y la equidad’ suman 17,3 millones, mientras que las actuaciones encaminadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores malagueños en sus entornos laborales recibieron dos millones.

Formación y orientación laboral

El segundo bloque de ayudas ha movilizado en lo que va de legislatura 229,3 millones, el 44% de la inversión total. Destaca la partida destinada a financiar acciones vinculadas a la Formación Profesional para el Empleo, una línea de actuación respaldada desde 2002 con 122,6 millones y de la que se han beneficiado casi 40.000 alumnos. De esa cantidad, 78 millones corresponden a las distintas ediciones del programa Empleo y Formación, desarrollado en colaboración directa con las entidades locales y en el que han participado 3.053 desempleados.

La labor de las escuelas de hostelería La Cónsula y La Fonda, así como el CIO Mijas, ha sido respaldada con 10,9 millones en ese mismo periodo, mientras que la adecuación del centro de formación Remedios Rojo se ha materializado gracias a una inversión de 4,8 millones.

Blanco ha subrayado también la labor "fundamental" que realiza el Servicio Andaluz de Empleo en favor de las personas desempleadas, reforzada tras la implementación de herramientas como el nuevo modelo de gestión integral y el perfilado estadístico, con el objetivo de conectar la oferta y la demanda laboral.

Servicio Andaluz de Empleo

En cuanto a los programas que gestiona esta agencia (‘Andalucía Orienta’, ‘T-Acompañamos’, ‘Experiencias profesionales para el empleo’, ‘Colectivos vulnerables’ y el destinado a ‘Mujeres en el ámbito rural y urbano’) han movilizado en total 106,8 millones, con un impacto positivo sobre 20.983 beneficiarios.

Las actuaciones en la provincia incluyen los trabajos de mejora de la red de oficinas del SAE, los acometidos en la sede de Capuchinos, o las inauguraciones de sedes en El Palo, Antequera y Álora. A la próxima inauguración de la oficina de Estepona se unirán también el traslado a nuevos emplazamientos de las instalaciones de Marbella, Torrox, Torremolinos y Benalmádena.