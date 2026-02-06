Keko, guía turístico malagueño: "En esta iglesia de Málaga hay un fenómeno paranormal y prácticamente divino que solo ocurre aquí"

"Estáis a punto de ver un fenómeno paranormal, prácticamente divino, que solo ocurre en esta iglesia". Así de tajante se muestra Keko, guía turístico malagueño, sobre uno de los eventos más desconocidos e impresionantes de la capital, que se puede contemplar en el interior de la capilla más antigua de toda Málaga, en la que se bautizó Pablo Ruiz Picasso.

Se trata de la Iglesia de Santiago, localizada en la emblemática calle Granada de la capital, considerada la capilla más antigua de las cuatro parroquias que los Reyes Católicos ordenaron construir tras la conquista de la ciudad en 1487, casi 40 años antes que la Catedral de Málaga.

El "espectáculo" del techo de la Iglesia de Santiago de Málaga

Un lugar lleno de siglos de historia que cuenta con un fenómeno "paranormal" que el guía turístico malagueño ha querido mostrar a sus miles de seguidores: "El cielo de la Iglesia de Santiago".

El "espectáculo" al que se refiere el guía es el hermoso color azul que tiñe una de las cúpulas barrocas de la iglesia, situada encima de la Pilarica de Santiago, que convierte este enclave en un verdadero "paraíso" en el visitante parece poder ver un bello cielo estrellado sin salir de la histórica iglesia.

El origen de este fenómeno "paranormal", las vidrieras de la iglesia

Un hecho que no tiene su origen en ningún episodio milagroso, sino que se produce gracias al tragaluz situado en la parte exterior de la capilla, cuyas vidrieras teñidas de azul permiten filtrar con este curioso tono la luz del exterior.

"De ahí es de donde viene toda esta magia", ha señalado el guía sobre este tragaluz que, durante años, estuvo oculto a la ciudadanía tras una reforma barroca realizada en el siglo XVIII que buscaba adaptar el edificio a los nuevos tiempos, lo que conllevó al enmascaramiento de la estructura primitiva.

El tesoro oculto en esta iglesia del Centro de Málaga

Esto provocó que la gran bóveda de cañón y sus yeserías fueran tapadas, aunque fueron descubiertas de nuevo tras una posterior reforma realizada en el inmueble.

Así, esta capilla se ha convertido en una de las más impresionantes de la ciudad, además de ser una de las que más importancia histórica y patrimonial tiene.

Esto se debe a que es la primera iglesia que ordenaron construir los Reyes Católicos tras la conquista de la ciudad, que llevo a que fuera erigida el 25 de julio de 1490 sobre los cimientos de una antigua mezquita.

Los estilos mudéjar y gótico de la Iglesia de Santiago

Así, esta iglesia de tres naves con dos más de contrafuertes se ha convertido en un testimonio vivo de la transición del poder islámico al cristiano a través de la presencia de ambos estilas culturas todo el templo.

El estilo gótico se plasma en la cabecera del interior de su capilla mayor, así como en el trazado del arco de acceso a la nave central; mientras que la huella mudéjar se aprecia fundamentalmente en su torre campanario y su bóveda de estrella, que se ha convertido en el elemento más representativo de la capilla.

Pablo Picasso, bautizado en esta iglesia de Málaga

A esta riqueza monumental se une su importancia histórica y patrimonial, en el que fue bautizado en 1881 el pintor malagueño Pablo Ruiz Picasso.

Además, en la nave de la Epístola de la capilla reciben culto las imágenes de la Hermandad Sacramental de Jesús de la Sentencia, la Virgen del Rosario y el Cristo de Medinaceli, mientras que en las de la nave del Evangelio se encuentran las imágenes de Jesús 'el Rico', la Virgen del Amor y la pintura de la Virgen de las Ánimas. Con todo esto, la Iglesia de Santiago se ha convertido en uno de los mayores tesoros monumentales de Málaga que aún a día de hoy, siglos después de su construcción, sigue conquistando y sorprendiendo a los malagueños y turistas que se adentran en su interior.