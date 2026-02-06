Luis Fernando Martínez, fundador de Cetecom y uno de los referentes de la Málaga tecnológica, tendrá una rotonda en el PTA a título póstumo

Luis Fernando Martínez, fallecido en julio de 2025 y que fuera fundador y director general de la emblemática Cetecom, una de las empresas con las que arrancó en 1992 el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) tendrá una rotonda con su nombre en la tecnópolis. La rotonda 'D. Luis Fernando Martínez García' ha sido incluida en la resolución de la última comisión técnica de calles celebrada en el Ayuntamiento de Málaga, que ha asignado un total de 15 nuevas calles y espacios urbanos de la ciudad.

En los próximos meses se procederá a la producción y colocación de las placas con la denominación que pasarán a tener estos espacios, según ha indicado este viernes el Ayuntamiento de Málaga.

Martínez falleció en julio del año pasado a los 73 años en un hospital de Córdoba tras no haber podido superar un trasplante de pulmón. En mayo, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad de Málaga le había concedido a Martínez la Medalla de Honor por toda su trayectoria. También recibió, ya a título póstumo, el premio Ciudad de Málaga, al que había sido designado antes de su fallecimiento.

Integrante del famoso laboratorio de Fujitsu en Málaga

Ingeniero de formación, Martínez fue uno de los integrantes del famoso laboratorio de I+D que la multinacional japonesa Fujitsu tuvo en su fábrica del polígono del Guadalhorce en Málaga en los años 80, donde llegó a ser su director técnico. Allí se encargaba de coordinar a todo el equipo técnico formado por el personal de placas, diseño mecánico o talleres de prototipo, lo que en la práctica lo convertía en el 'número dos' de aquellas instalaciones, que estaban dirigidas por Felipe Romera (actual director general del PTA).

Luis Fernando Martínez, fallecido en julio de 2025, en una imagen de cuando era director general de AT4 Wierless. / ARCINIEGA

En 1991, Martínez salió de Fujitsu para encargarse de una idea visionaria: lograr que la turística Málaga contara con un laboratorio puntero mundial para el ensayo de dispositivos de telecomunicaciones. Así surgió Cetecom, una de las empresas fundacionales del PTA que logró una gran trayectoria y que años después fue rebautizada como AT4 Wireless. Con Martínez, al frente, la compañía se convirtió en un importante holding internacional atrayendo la atención de la multinacional alemana Dekra, que la adquirió en el año 2015. Luis Fernando Martínez pasó en ese momento a la jubilación.

"Muy querido y respetado por todos"

Todos en Málaga destacaban la talla profesional y humana de Martínez. "Era muy querido y respetado por todos", señalaban sus conocidos. Se destaca su buen talante y carácter, algo que se pudo comprobar de nuevo cuando un grupo de 70 exintegrantes del laboratorio de Fujitsu (Martínez también acudió) se reunió el pasado mes de junio (apenas un mes antes de su muerte) en las instalaciones de Denso Ten España.

El ex director general de Cetecom era un gran dibujante y pintor. De hecho, es el autor del cuadro de Pepe Pérez Palmis que se muestra en el edificio The Green Lemon del PTA, que en 2018 fue dedicado a su figura.