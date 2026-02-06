Málaga refuerza la limpieza urbana con 60 nuevos vehículos tras una inversión de 5,7 millones

El Ayuntamiento de Málaga ha dado un paso más en la renovación del servicio de limpieza y recogida de residuos con la incorporación de 60 nuevos vehículos, una operación que ha supuesto una inversión superior a los 5,7 millones de euros. La actuación se enmarca en la estrategia municipal de modernización de la flota de Limasam, con el objetivo de mejorar la eficiencia del servicio y reducir el impacto ambiental.

La presentación de los nuevos equipos ha corrido a cargo de la concejala de Servicios Operativos, Teresa Porras, que ha destacado que esta renovación permitirá reforzar la limpieza en zonas de alta generación de residuos, optimizar rutas y aumentar el tiempo efectivo de trabajo en la calle.

Según ha explicado, los nuevos vehículos aportan una mayor fiabilidad operativa, al sustituir unidades antiguas con elevado índice de averías, y facilitan una mejora en las frecuencias de recogida y limpieza. Al mismo tiempo, incorporan tecnologías que reducen tanto las emisiones contaminantes como el impacto acústico, en línea con los compromisos municipales en materia de sostenibilidad y economía circular.

Más de la mitad de la nueva flota está compuesta por vehículos eléctricos o híbridos, una apuesta que prioriza criterios de eficiencia energética, seguridad, durabilidad y ergonomía para los operarios.

Reparto entre recogida y limpieza viaria

De los 60 vehículos, 21 se destinan al servicio de recogida de residuos y 39 a limpieza viaria. En el primer bloque se incluyen camiones de carga trasera y lateral de distintas capacidades, vehículos multibasculantes para residuos voluminosos y un lavacontenedores, con una inversión que supera los 4,38 millones de euros.

Entre ellos destacan camiones de gran capacidad, capaces de compactar el residuo para maximizar cada desplazamiento, así como unidades más compactas, diseñadas para maniobrar con mayor facilidad en entornos urbanos densos y reducir consumo y emisiones.

El Ayuntamiento de Málaga incorpora 60 nuevos vehículos de recogida y limpieza con una inversión de más de 5,7 millones de euros / Ayuntamiento de Málaga

Flota ligera para llegar a todos los barrios

En cuanto a la limpieza viaria, el Ayuntamiento ha incorporado triciclos 100% eléctricos, vehículos auxiliares híbridos —tanto miniván como maxiván— y una nueva barredora de aceras, con un presupuesto superior a 1,37 millones de euros.

Estos medios permitirán acceder a zonas de difícil tránsito, reforzar la logística diaria y sustituir vehículos diésel con más de dos décadas de antigüedad por otros más eficientes y menos contaminantes.

Además, la operación se completa con nueva maquinaria eléctrica, como sopladoras y desbrozadoras, que contribuyen a reducir ruidos y emisiones en los trabajos de mantenimiento urbano.

Más de 100 nuevos vehículos en dos años

El Consistorio ha subrayado que esta inversión no será la última. A los 60 vehículos que comenzarán a incorporarse al servicio en los próximos días se sumarán otros 32, cuya compra ya está licitada, y 20 más previstos para 2026, entre ellos nuevas barredoras, fregadoras eléctricas y lavacontenedores.

En total, el Ayuntamiento prevé la incorporación de más de 100 nuevos vehículos entre 2025 y 2026, una de las mayores renovaciones de flota acometidas en los últimos años para el servicio de limpieza y recogida en la ciudad.