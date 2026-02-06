Málaga transformará los lodos del Guadalhorce en más electricidad y fertilizantes

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Empresa Municipal de Aguas (Emasa), ha puesto en marcha un ambicioso proyecto para exprimir el potencial energético de la depuradora del Guadalhorce, uno de los principales nodos del sistema de saneamiento de la ciudad. La iniciativa busca transformar los lodos que se generan en el proceso de depuración en electricidad renovable y fertilizantes, avanzando hacia un modelo de economía circular y autosuficiencia energética. El plan cuenta con un presupuesto global de 12,63 millones de euros, financiado en un 85% por fondos europeos FEDER dentro del marco 2021-2027, a través de una ayuda estatal vinculada a la Compra Pública de Innovación.

El consejo de administración de Emasa ha aprobado el expediente para licitar un contrato de 5,57 millones de euros (IVA incluido), con un plazo de ejecución de 30 meses, destinado a desarrollar y validar soluciones tecnológicas innovadoras en la EDAR Guadalhorce.

El contrato se divide en tres lotes: recuperación de fósforo, recuperación de nitrógeno y mejora de la digestión de los lodos. El proceso se articulará en dos fases: una primera de investigación y pruebas piloto, y una segunda de implantación definitiva de las soluciones seleccionadas.

Más biogás y menos gas natural

Actualmente, la depuradora ya dispone de un sistema de cogeneración que aprovecha el biogás procedente de los lodos para producir electricidad y calor, lo que permite secar los fangos y vender el excedente energético. Esta venta genera unos 5 millones de euros anuales.

Con el nuevo proyecto, el Ayuntamiento prevé incrementar en torno a un 40% la energía obtenida del biogás, lo que se traduciría en una reducción significativa del consumo de gas natural y en una mayor autonomía energética de la instalación.

Fertilizantes para uso agrícola y zonas verdes

La iniciativa no se limita a la producción eléctrica. El plan contempla elevar la capacidad de secado térmico de los lodos del 70% al 95% y reducir la carga de nutrientes de los escurridos generados en el proceso.

Uno de los objetivos más relevantes es transformar hasta el 80% del fósforo eliminado en estruvita, un fertilizante reutilizable que podrá destinarse tanto a uso agrícola como al mantenimiento de los parques y jardines de la ciudad.

En términos energéticos, se estima una producción adicional de 750.000 kilovatios hora al año de origen renovable.

Del problema a la oportunidad: los lodos y los malos olores

El Ayuntamiento enmarca este salto tecnológico en la idea de convertir un residuo incómodo en recurso. Y no es un matiz menor: la EDAR Guadalhorce, inaugurada en 1999, ha arrastrado históricamente quejas vecinales por malos olores asociados a los lodos y al tratamiento de aguas residuales. En ese contexto, Emasa ha venido realizando limpiezas periódicas con maquinaria pesada en el tramo final del río para retirar fango acumulado y mitigar el impacto, con actuaciones que, según fuentes municipales, se confirmaron también a finales de 2023.

Ahora, el objetivo del proyecto es dar un giro al enfoque: que esos inconvenientes —con los olores como principal símbolo— dejen de ser solo un foco de molestias y pasen a ser una oportunidad para generar energía renovable, reducir consumo de gas natural y producir fertilizantes a partir de los subproductos del proceso.

Ahorro económico y retorno ambiental

Según las estimaciones municipales, el conjunto de actuaciones permitirá un ahorro anual cercano a los 2 millones de euros, cifrado en 1,95 millones, gracias a la reducción del gasto energético y a la optimización del tratamiento de los lodos.

El proyecto se alinea con los objetivos europeos de sostenibilidad, reducción de emisiones y aprovechamiento de residuos, situando a Málaga como uno de los municipios que apuestan por convertir un subproducto problemático en un recurso energético y agrícola.

Otros contratos: fugas y mantenimiento

En la misma sesión, el consejo de administración de Emasa ha dado luz verde a otros dos expedientes. Por un lado, un nuevo contrato para la localización de fugas en la red de abastecimiento, con un presupuesto de 1,1 millones de euros y una duración inicial de tres años, prorrogable otros dos.

Por otro, se han iniciado los trámites para licitar el mantenimiento de instalaciones exteriores, como fuentes ornamentales, láminas de agua, sistemas de baldeo y tomas para camiones cisterna, con una inversión de 2,33 millones de euros.