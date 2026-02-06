El periodista Guillermo Jiménez Smerdou contará con una calle a su nombre en Málaga

El periodista Guillermo Jiménez Smerdou, de larga trayectoria en la provincia, Hijo Predilecto de Málaga y colaborador de la Opinión de Málaga durante 14 años, que falleció el 28 de enero, afianzará su legado en Málaga con una calle a su nombre. El Ayuntamiento de Málaga ha asignado una calle emplazada en la Cruz del Humilladero, con el nombre Periodista Guillermo Jiménez Smerdou

Esta se suma a un total de 15 nuevas nominaciones para calles y espacios de la ciudad que han sido aprobados por el consistorio. Las vías están localizadas en los distritos Cruz del Humilladero, Teatinos, Centro, Churriana, Carretera de Cádiz y Campanillas.

Nombres de las vías

Así, se ha dado luz verde a las siguientes nominaciones y localizaciones: glorieta Párroco D. Francisco Acevedo en la confluencia de las avenidas de la Paloma y Sor Teresa Prat en el distrito Carretera de Cádiz; pasaje Miguel Ángel Chamorro en el acceso al Huerto Urbano La Yuca, que está situado entre las calles Diego de Siloé y Chaves, en el distrito Centro; calle Periodista Guillermo Jiménez Smerdou en la Cruz del Humilladero; fuente Padre Pío ubicada en la zona ajardinada en la calle Alcalde José María Llanos en la plaza del Barrio de Vistafranca en Carretera de Cádiz; rotonda D. Luis Fernando Martínez García en el Parque Tecnológico de Andalucía en el distrito Campanillas; la calle D. Javier Higuera Yela en Cortijo Merino en Cruz del Humilladero; monolito dedicado al músico Salvador de Alva en los jardines de la Catedral de gestión municipal; semi rotonda dedicada al diseñador Fernando Prini ubicada al final de la calle Acacias de Guadalmar; y, por último, las escaleras Escritora Isabel Cheix, que conectan la calle escritor Antonio Ramos con el camino de Colmenar, situado en el sector de Olletas en el distrito Centro.

En la misma comisión se asignaron las localizaciones de calles ya nominadas en resoluciones anteriores, que se concretan en la nominación de las calles Pintora Celia Berrocal, Escritora Josefa Ugarte y Pintor Jorge Lindell, en el distrito Cruz del Humilladero, y las vias Astrónoma Dolores Pérez Ramírez, Decano Francisco Cantalejo García y Catedrático Muñoz Pérez en el distrito Teatinos – Universidad.

Por último, en los próximos meses tendrá lugar la producción y colocación de las placas con la denominación que pasarán a tener estos espacios.