El Proyecto Edufinet de Unicaja cierra 2025 con cifras récord de participación: sube un 35% la cifra de beneficiarios

El Proyecto Edufinet, el programa de educación financiera impulsado por la Fundación Unicaja y Unicaja, cerró 2025 con nuevas cifras récord de participación y actividad. A lo largo del año, en el que Edufinet celebró su 20 aniversario, se impartieron cerca de un millar de sesiones de educación financiera en formato presencial y online, con un total de 40.964 beneficiarios, lo que supone un 35% más que en 2024. Los contenidos abordaron finanzas personales y digitales, ahorro, inversión responsable y ciberseguridad, y se desarrollaron en 39 provincias.

Las jornadas educativas llegaron a públicos muy diversos: más de 2.700 beneficiarios de educación primaria, más de 24.600 de secundaria y ciclos formativos, y cerca de 600 universitarios. Además, el programa reforzó su apuesta por los mayores, uno de sus colectivos prioritarios, con más de 11.200 beneficiarios y 129 sesiones específicas centradas en banca digital, gestión del presupuesto y prevención del fraude.

En conjunto, el Proyecto Edufinet sumó más de 1.100 horas lectivas, impartidas por su red de formadores y voluntarios, según ha informado Unicaja este viernes.

Más contenidos digitales y crecimiento en redes sociales

La actividad del programa también creció en el ámbito digital gracias a una intensa labor de divulgación financiera. En 2025, Edufinet publicó 994 contenidos, entre ellos 59 artículos sobre finanzas, economía y sostenibilidad en su blog EdufiBlog y en la web EdufiAcademics, además de 587 vídeos y 348 pódcast. En paralelo, la web de Edufinet superó las 151.000 visitas en sus distintos portales.

El aumento de la comunidad digital fue especialmente notable: en 2025 el proyecto alcanzó más de 166.650 seguidores en redes sociales y plataformas de pódcast, más del doble que el año anterior, y registró 13,28 millones de visualizaciones (frente a 9,52 millones en 2024) en 57 países.

Por canales, YouTube sumó más de 5,3 millones de reproducciones y superó los 83.400 suscriptores. TikTok alcanzó 2,5 millones de visualizaciones y cerca de 33.000 seguidores. Facebook, con casi 27.100 suscriptores, registró más de 2,8 millones de reproducciones, mientras que Instagram superó los 20.220 seguidores. Por su parte, LinkedIn y X rebasaron los 1.400. En plataformas de audio, los pódcast en iVoox y Spotify acumularon 11.450 reproducciones.

Una de las sesiones organizadas por el proyecto Edufinet de Unicaja. / L.O.

Edufinet mantuvo, además, una estrategia informativa constante mediante la difusión diaria de vídeos cortos y otros formatos: en 2025 se emitieron 535 piezas para acercar al público información económica y financiera de forma amena y didáctica, con especial atención a la ciberseguridad y la prevención del ciberfraude.

Reconocimientos y trayectoria

La actividad de Edufinet fue reconocida en 2025 con dos nuevas distinciones: los Premios CECAde Obra Social y Educación Financiera 2024-2025.

Edufinet cuenta con la colaboración de 17 universidades y de una decena de entidades y organizaciones empresariales, con el objetivo de mejorar las competencias y conocimientos en materia económica y financiera de la población.

El programa de Unicaja y Fundación Unicaja desarrolla diversas líneas de actuación: cursos y jornadas presenciales y online, publicaciones y una completa red de portales de internet en torno a su web (www.edufinet.com), con información práctica y sencilla sobre el mundo financiero a través de Edufinext, Edufiemp, Edufitech, Edufiblog, Edufisport, Edufiagro y Edufiacademics.