Educación Financiera
El Proyecto Edufinet de Unicaja cierra 2025 con cifras récord de participación: sube un 35% la cifra de beneficiarios
Impulsado por la Fundación Unicaja y Unicaja, rozó los 41.000 participantes, con un millar de sesiones formativas en el ejercicio en el que celebró su 20 aniversario
El Proyecto Edufinet, el programa de educación financiera impulsado por la Fundación Unicaja y Unicaja, cerró 2025 con nuevas cifras récord de participación y actividad. A lo largo del año, en el que Edufinet celebró su 20 aniversario, se impartieron cerca de un millar de sesiones de educación financiera en formato presencial y online, con un total de 40.964 beneficiarios, lo que supone un 35% más que en 2024. Los contenidos abordaron finanzas personales y digitales, ahorro, inversión responsable y ciberseguridad, y se desarrollaron en 39 provincias.
Las jornadas educativas llegaron a públicos muy diversos: más de 2.700 beneficiarios de educación primaria, más de 24.600 de secundaria y ciclos formativos, y cerca de 600 universitarios. Además, el programa reforzó su apuesta por los mayores, uno de sus colectivos prioritarios, con más de 11.200 beneficiarios y 129 sesiones específicas centradas en banca digital, gestión del presupuesto y prevención del fraude.
En conjunto, el Proyecto Edufinet sumó más de 1.100 horas lectivas, impartidas por su red de formadores y voluntarios, según ha informado Unicaja este viernes.
Más contenidos digitales y crecimiento en redes sociales
La actividad del programa también creció en el ámbito digital gracias a una intensa labor de divulgación financiera. En 2025, Edufinet publicó 994 contenidos, entre ellos 59 artículos sobre finanzas, economía y sostenibilidad en su blog EdufiBlog y en la web EdufiAcademics, además de 587 vídeos y 348 pódcast. En paralelo, la web de Edufinet superó las 151.000 visitas en sus distintos portales.
El aumento de la comunidad digital fue especialmente notable: en 2025 el proyecto alcanzó más de 166.650 seguidores en redes sociales y plataformas de pódcast, más del doble que el año anterior, y registró 13,28 millones de visualizaciones (frente a 9,52 millones en 2024) en 57 países.
Por canales, YouTube sumó más de 5,3 millones de reproducciones y superó los 83.400 suscriptores. TikTok alcanzó 2,5 millones de visualizaciones y cerca de 33.000 seguidores. Facebook, con casi 27.100 suscriptores, registró más de 2,8 millones de reproducciones, mientras que Instagram superó los 20.220 seguidores. Por su parte, LinkedIn y X rebasaron los 1.400. En plataformas de audio, los pódcast en iVoox y Spotify acumularon 11.450 reproducciones.
Edufinet mantuvo, además, una estrategia informativa constante mediante la difusión diaria de vídeos cortos y otros formatos: en 2025 se emitieron 535 piezas para acercar al público información económica y financiera de forma amena y didáctica, con especial atención a la ciberseguridad y la prevención del ciberfraude.
Reconocimientos y trayectoria
La actividad de Edufinet fue reconocida en 2025 con dos nuevas distinciones: los Premios CECAde Obra Social y Educación Financiera 2024-2025.
Edufinet cuenta con la colaboración de 17 universidades y de una decena de entidades y organizaciones empresariales, con el objetivo de mejorar las competencias y conocimientos en materia económica y financiera de la población.
El programa de Unicaja y Fundación Unicaja desarrolla diversas líneas de actuación: cursos y jornadas presenciales y online, publicaciones y una completa red de portales de internet en torno a su web (www.edufinet.com), con información práctica y sencilla sobre el mundo financiero a través de Edufinext, Edufiemp, Edufitech, Edufiblog, Edufisport, Edufiagro y Edufiacademics.
- El alcalde de Coín pide a la Aemet distinguir avisos del Guadalhorce y Costa del Sol para 'acertar en mayor medida
- Abre en Málaga una panadería artesanal francesa con croissants 100% mantequilla
- El río Guadalhorce se desborda: reabren siete carreteras en Málaga y siguen cinco cortadas
- Málaga vuelve a las clases este jueves, pero no lo hará en toda la provincia
- Málaga se prepara para la borrasca Leonardo: suspenden todas las clases presenciales este miércoles
- El destino de las naranjas de Málaga: a dónde van las mil toneladas que se recogen cada año en sus calles por estas fechas
- Última hora de la alerta roja en la provincia de Málaga | Borrasca Leonardo: siguen las lluvias este jueves en Málaga, pero con menos intensidad
- Paella gigante y tradición: el pueblo de Málaga que celebra su gran feria histórica este fin de semana