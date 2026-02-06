El pueblo de Málaga que se convierte en una feria gastronómica con su Fiesta de la Matanza: con 5.000 degustaciones gratis y guisos a fuego de leña

Más de 500 kilos de carne de cerdo guisado al fuego de leña, 300 litros de vino de la comarca de Guadalteba y 100 kilos de chorizo, salchichón y morcillas. Esto es todo lo que pueden degustar los visitantes que acudan al municipio de Ardales este domingo para disfrutar de la XXIX Fiesta de la Matanza, una de las fiestas más emblemáticas y esperadas de toda Málaga.

Esta festividad que ha sido declarada de Singularidad Turística Provincial espera reunir a más de 10.000 visitantes en el municipio malagueño a través de un extenso programa de actividades, entre las que se encuentran degustaciones, puestos de artesanía, mercadillo de derivados del cerdo y productos locales, así como actuaciones en directo.

500 kilos de caldereta en esta fiesta de Ardales

Las actividades de la nueva edición de la Feria de la Matanza de Ardales comenzará este domingo a las 12.00 horas con actuaciones de música en directo, charanga, batucada y panda de verdiales.

A esto le seguirá a las 14.00 horas la degustación de 500 kilos de caldereta ardaleña, con carne de cerdo guisado al fuego de leña, así como el servicio de barras que se instalarán en el municipio y que permitirá degustar todo tipo de productos típicos de la zona.

Más de 5.000 degustaciones en la Fiesta de la Matanza de Ardales

Además, la gastronomía local tendrá un protagonismo especial a través de la antigua tradición de compartir los productos de la matanza, lo que permitirá a los visitantes disfrutar de caldereta del magro al cerdo al estilo ardaleño.

Junto a esto se realizarán más de 5.000 degustaciones de toda clase de chacinas, como chorizos, salchichón, morcilla e, incluso, piquitos de Ardales.

Y para acompañar los sabores más tradicionales, se dispondrán 300 litros de vino blanco y dulce de la comarca en distintos puntos del municipio.

El toque musical de la festividad lo pondrán el grupo pionero del rock andaluz Triana y la banda andaluza de rock Mala Hora, que actuarán en el recinto ferial desde las 16.00 horas.

Mercado tradicional con productos locales

De igual modo, los visitantes podrán comprar en su tradicional mercado diversos productos locales, como chacinas, aceites, quesos y las conocidas galletas de almendra de Ardales.

La Fiesta de la Matanza de Ardales / .

En las pistas del Polideportivo Municipal, por su parte, se instalará una muestra de artesanía local y gastronomía, mientras que en la Plaza San Isidro se ubicará una zona dedicada a las empresas agroalimentarias de la comarca y a sus productos.

Visitas guiadas por los principales entornos turísticos de Ardales

Y para completar una intensa jornada de actividades y degustaciones, el Ayuntamiento de Ardales ha organizado distintas visitas guiadas por el casco urbano del municipio, así como por algunos de sus principales entorno turísticos, como el Centro de la Prehistoria, el Castillo de la Peña de Ardales, que alberga el Museo de la Historia y las Tradiciones, y la Iglesia Mudéjar.

Así, con motivo de esta Fiesta de la Matanza, los visitantes podrán adentrarse en el Castillo de la Peña y el Museo de la Prehistoria por un precio reducido de 2 euros para los adultos, mientras que la entrada para los menores de 12 años es completamente gratuita.

Visitas al Caminito del Rey y la Cueva de Ardales

El resto de sus joyas patrimoniales y turísticas, como la Cueva de Ardales, la Iglesia de Bobastro y el Caminito del Rey, permanecerán abiertos durante toda la jornada en su horario habitual.

"Este domingo no te puedes perder una de nuestras tradiciones más queridas: comida, música, actividades y la mejor compañía en pleno corazón de Ardales", señalan desde el Ayuntamiento sobre esta fiesta que busca llenar de vida, gastronomía y turismo uno de los municipios más impresionantes de toda Málaga.