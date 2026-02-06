Robos y suciedad en Ciudad Jardín: el PSOE denuncia "abandono e inseguridad" en la zona

El PSOE de Málaga denuncia el "abandono" del Ayuntamiento de Málaga al barrio de Ciudad Jardín. Ponen el foco en varios robos que se han sucedido en la zona de la avenida Sagrada Familia y en la "suciedad" de la misma.

El Ayuntamiento debe "entender que más allá del Centro, de la almendra de la ciudad, hay algo muy importante, los barrios, que son el corazón de la ciudad", ha asegurado el portavoz del grupo municipal socialista, Dani Pérez, en una atención a los medios, en la que le ha acompañado la concejala Rosa del Mar Rodríguez y Antonio Llorente, vecino de la zona.

Los socialistas aseguran que el edil responsable del distrito, Avelino Barrionuevo, está "ausente": "No hace atención a las demandas que se le hacen los vecinos y los comerciantes". Según relata, los vecinos de la zona se sienten "abandonados" por parte del Consistorio, que ha desoído las demandas del barrio. Por ese motivo, Pérez ha reclamado "una mayor presencia" del también edil de Seguridad en las calles del barrio malagueño.

Suciedad y dejadez

La concejala socialista Rosa del Mar Rodríguez considera a Ciudad Jardín un "ejemplo de la dejadez del equipo de gobierno del PP" con los barrios y ha exigido "que trate a Ciudad Jardín como una barriada de primera porque sus vecinos y vecinas son de primera".

"No todo es la calle Larios. Los malagueños y las malagueñas viven en sus barrios y merecen un mínimo de dignidad", ha exclamado la edil, quien ha insistido en que la limpieza en Ciudad Jardín "brilla por su ausencia": "Los Servicios Operativos apenas acuden". Cabe resaltar que los vecinos denuncian la aparición de ratas y la permanencia de naranjas caídas de los árboles y que no son barridas.

A juicio de Pérez, su rueda de prensa "ha servido para algo importante y es que se movilicen los servicios operativos de mantenimiento y limpieza en este entorno para hacerse presente". Ya que desde los minutos previos a que se iniciara la misma, un operario de Limasam ha estado limpiando con agua a presión las aceras colindantes.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Dani Pérez, y la concejala socialista Rosa del Mar Rodríguez junto a varios vecinos de Ciudad Jardín. / L.O.

Inseguridad

En los últimos ocho días se han producido seis robos en la zona de Sagrada Familia. En concreto se han visto afectados los bares de la zona y una panadería, según cuenta Antonio Llorente, vecino de la zona, quien apunta a que estos locales vuelven a ser atracados días después sin que la Policía Local se persone en la zona: "No viene. Yo la he llamado siete u ocho veces y no viene. No aparece para nada".

En esta línea, Llorente ha manifestado que en su barrio "también hay comercios y viven personas". "La Sagrada Familia es un barrio muy bonito que se nos está echando a perder", ha concluido.

Más policías locales

La concejala socialista ha pedido al Gobierno local que "la falta de 300 policías locales" en Málaga "no perjudique al comercio de proximidad". "Son innumerables los robos que se están cometiendo estos días en esta barriada y los comerciantes necesitan tener seguridad". Apostilla que "hay aparcamientos indebidos que tapan la entrada y salida de los portales", lo cual afecta a la movilidad de los vecinos del barrio.

Pérez ha anunciado "todas las denuncias necesarias" para que el Gobierno local dignifique la situación de los barrios, aunque desde el grupo socialista no precisan si presentarán al próximo Pleno una moción relativa a la situación de Ciudad Jardín.

Plan de choque

Por último, el PSOE pide al Gobierno local un "plan de choque de seguridad y limpieza en Ciudad Jardín", que incluya el aumento de la presencia de agentes de la Policía Local en él, "ante una ola de robos y suciedad constante". Reclaman, de este modo, los socialistas que el Ayuntamiento deje de priorizar el Centro y que le de a los barrios "la dignidad que se han ganado".