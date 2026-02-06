El sacerdote Francisco Acevedo, que falleció con 100 años, dará nombre en Málaga a la glorieta de Huelin entre las avenidas de la Paloma y Sor Teresa Prat

El sacerdote Francisco Acevedo, fallecido en julio de 2016 cuando estaba cercano a cumplir 101 años, dará nombre a la glorieta situada en la confluencia de las avenidas de la Paloma y Sor Teresa Prat en el distrito Carretera de Cádiz. Este recordado cura, que nació en agosto de 1915 en Alcalá del Valle (Cádiz), era muy querido en el barrio malagueño de Huelin, donde estuvo miuy vinculado durante su vida sacerdotal, desarrollando una gran labor social. La glorieta 'Párroco D. Francisco Acevedo' ha sido incluida en la resolución de la última comisión técnica de calles celebrada en el Ayuntamiento de Málaga, que ha asignado un total de 15 nuevas calles y espacios urbanos de la ciudad.

En los próximos meses se procederá a la producción y colocación de las placas con la denominación que pasarán a tener estos espacios, según ha indicado este viernes el Ayuntamiento de Málaga.

Francisco Acevedo trabajó como formador en el Seminario y en 1951 llegó a Huelin, donde contribuyó a promover la erradicación del chabolismo. Fue párroco de la iglesia de San Patricio durante casi cuatro décadas, donde realizó una ingente labor pastoral y social.

Este longevo sacerdote pudo presumir desde su lejano nacimiento en 1915 de haber conocido a nueve papas al frente de la Iglesia, desde Benedicto XV a Francisco, y a otros tantos obispos al frente de la Diócesis de Málaga, en una lista en la que recordaba con especial cariño al hoy santo Manuel González. Bajo su gobierno, precisamente, Don Francisco entró en el Seminario del Camino de los Almendrales a finales de los años 20, poco después de que se inaugurara el actual edificio.

La misa funeral por el sacerdote centenario Francisco Acevedo, celebrada en San Patricio en julio de 2016. / L .O.

Una vida intensa y un destino en Huelin que le marcó la vida

Elcpresbítero nació en Alcalá del Valle, un pueblo cercano a Ronda y que por entonces pertenecía a la Diócesis de Málaga, aunque hoy se enclava en la de Jerez. A inicios de los años 30, de seminarista, su formación se vio abruptamente interrumpida por la convulsa situación social de aquellos años -incluida la persecución religiosa- y la Guerra Civil. El obispo de entonces, Balbino Santos, mandó a los seminaristas a terminar sus estudios a la Universidad Pontificia de Comillas (Santander) y, tras muchos avatares, Francisco Acevedo terminó siendo ordenado sacerdote en 1943 en el Santuario de la Gran Promesa de Valladolid.

Nada más recibir la ordenación, a su regreso a Málaga, estuvo varios años como formador en el Seminario ocupando además la Cátedra de Latín, Griego y Literatura Española aunque los nuevos aires en la época del obispo Herrera Oria llevaron a Don Francisco a ejercer un tiempo como coadjutor en la iglesia de San Pedro de Antequera con alguns destinos breves también en El Chorro, Alcalá del Valle, Cuevas del Becerro y Serrato.

En el año 1953 fue nombrado vicario parroquial de San Patricio, en la barriada malagueña de Huelin, sustituyendo a Emilio Benavent, fue nombrado obispo auxiliar de la Diócesis. La barriada malagueña de Huelin que el gran destino de su vida, justo cuando culminaban las obras del nuevo templo de San Patricio, en 1954.

Construcción del barrio de San Andrés en Málaga

Del largo periplo de Don Francisco como responsable de esta parroquia destaca su labor incansable por mejorar las condiciones de vida de los habitantes del barrio, dado que por aquella época había un verdadero laberinto de chabolas ubicado en toda la zona, con el epicentro en las playas de San Andrés.

"Huelin era un barrio obrero, repleto de fábricas y con muchas personas viviendo en chabolas. Cuando venían las riadas por los arroyos que daban a lo que es la calle Princesa se producía un caos. Y con los temporales del mar y los levantes, el rebalaje también afectaba a las chabolas cercanas a la orilla. A mí me dolía muchísimo aquella situación", rememoraba el anciano presbítero a este periódico en una entrevista en el año 2015 con motivo de su 100 cumpleaños. En más de una ocasión tenía que pedir prestado un caballo para poder transitar por el barrio y realizar su tarea pastoral.

La solución vino por la gran amistad que este sacerdote tenía con el gestor Claudio Gallardo, que iba frecuentemente a la misa de las siete de la mañana de San Patricio. Un día, Don Francisco lo llevó a visitar las chabolas. Gallardo se impresionó hondamente al ver las condiciones de vida de la gente y se convenció de la necesidad de acabar con aquello. El propio Gallardo relataba en su día que cuando vio los ojos de los jóvenes que habitaban las chabolas se dijo convencido: "Hay que acabar con este río de tristeza".

De la visita de aquella mañana surgió el germen de lo que sería, entre finales de los años 60 e inicio de los 70, la construcción en régimen de cooperativa de más de 6.000 viviendas sociales en las barriadas de Nuevo San Andrés, junto a la Carretera de Cádiz, y de Miraflores de los Ángeles. A una parte de ellas fueron a vivir estas familias. Y, por cierto, la frase de Gallardo no cayó en saco roto, ya que el colegio que financió en Nuevo San Andrés recibió precisamente el nombre de Guadaljaire (en árabe y hebreo, río de la alegría).

La parroquia de San Patricio instituyó además sociedades cooperativas de consumo, en las que se trataba de ayudar con alimentos y productos rebajados a las familias con más necesidades. En los 70, Don Francisco también participó en la fundación de la asociación de vecinos Torrijos.