Tres sanitarias son agredidas físicamente en la unidad de Urgencias del Hospital Costa del Sol

Una médica y dos enfermeras han sido agredidas en el Hospital Universitario Costa del Sol mientras trabajaban en la unidad de Urgencias de este hospital.

Los hechos ocurrieron este pasado jueves, día 5 de febrero, en el transcurso de la asistencia sanitaria, según han señalado desde el Hospital en un comunicado.

Concentraciones en hospitales de la provincia

Así, han informado de que se convocará la próxima semana una concentración en las puertas principales del Hospital Universitario Costa del Sol, del CARE de Mijas y del HAR de Estepona en repulsa ante cualquier tipo de agresión física o verbal y en apoyo a las profesionales agredidas.

Desde el momento en que se conocieron los hechos, el Hospital ha activado el Plan de Prevención y Atención a las Agresiones del Sistema Sanitario Público Andaluz poniendo a disposición de estas profesionales todos los recursos necesarios, entre ellos, asesoramiento jurídico y apoyo psicológico.

Por su parte, la dirección del Hospital y centros adscritos han manifestado su rechazo y condena firme de cualquier tipo de agresión, ya sea física o verbal a cualquiera de los profesionales, en cualquier de nuestros centros. Además, muestra el apoyo total a los compañeros y compañeras cuando se producen este tipo de situaciones.

Más de 300 agresiones en 2025

Según los datos recogidos este jueves por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la Mesa Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, en la provincia de Málaga se registraron 310 ataques a profesionales sanitarios. Esto sitúa a Málaga como la segunda provincia andaluza con más agresiones de este tipo.