Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cuerpo en SayalongaBorrasca MartaClasesAgresiónDesalojos en BenaojánGrazalemaEmbalsesMotoristasSmerdou
instagramlinkedin

Agresión

Tres sanitarias son agredidas físicamente en la unidad de Urgencias del Hospital Costa del Sol

Se convocará la próxima semana una concentración en las puertas principales del Hospital Universitario Costa del Sol, del CARE de Mijas y del HAR de Estepona en repulsa ante estos hechos

El Hospital Universitario Costa del Sol en una imagen de archivo

El Hospital Universitario Costa del Sol en una imagen de archivo / HOSPITAL COSTA DEL SOL

La Opinión

MÁLAGA

Una médica y dos enfermeras han sido agredidas en el Hospital Universitario Costa del Sol mientras trabajaban en la unidad de Urgencias de este hospital.

Los hechos ocurrieron este pasado jueves, día 5 de febrero, en el transcurso de la asistencia sanitaria, según han señalado desde el Hospital en un comunicado.

Concentraciones en hospitales de la provincia

Así, han informado de que se convocará la próxima semana una concentración en las puertas principales del Hospital Universitario Costa del Sol, del CARE de Mijas y del HAR de Estepona en repulsa ante cualquier tipo de agresión física o verbal y en apoyo a las profesionales agredidas.

Desde el momento en que se conocieron los hechos, el Hospital ha activado el Plan de Prevención y Atención a las Agresiones del Sistema Sanitario Público Andaluz poniendo a disposición de estas profesionales todos los recursos necesarios, entre ellos, asesoramiento jurídico y apoyo psicológico.

Por su parte, la dirección del Hospital y centros adscritos han manifestado su rechazo y condena firme de cualquier tipo de agresión, ya sea física o verbal a cualquiera de los profesionales, en cualquier de nuestros centros. Además, muestra el apoyo total a los compañeros y compañeras cuando se producen este tipo de situaciones.

Noticias relacionadas y más

Más de 300 agresiones en 2025

Según los datos recogidos este jueves por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la Mesa Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, en la provincia de Málaga se registraron 310 ataques a profesionales sanitarios. Esto sitúa a Málaga como la segunda provincia andaluza con más agresiones de este tipo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El alcalde de Coín pide a la Aemet distinguir avisos del Guadalhorce y Costa del Sol para 'acertar en mayor medida
  2. Abre en Málaga una panadería artesanal francesa con croissants 100% mantequilla
  3. El río Guadalhorce se desborda: reabren siete carreteras en Málaga y siguen cinco cortadas
  4. Málaga vuelve a las clases este jueves, pero no lo hará en toda la provincia
  5. Málaga se prepara para la borrasca Leonardo: suspenden todas las clases presenciales este miércoles
  6. El destino de las naranjas de Málaga: a dónde van las mil toneladas que se recogen cada año en sus calles por estas fechas
  7. Última hora de la alerta roja en la provincia de Málaga | Borrasca Leonardo: siguen las lluvias este jueves en Málaga, pero con menos intensidad
  8. Paella gigante y tradición: el pueblo de Málaga que celebra su gran feria histórica este fin de semana

La borrasca Leonardo causa desalojos en Cuevas del Becerro por riesgo de derrumbes

La borrasca Leonardo causa desalojos en Cuevas del Becerro por riesgo de derrumbes

Luis Fernando Martínez, fundador de Cetecom y uno de los referentes de la Málaga tecnológica, tendrá una rotonda en el PTA a título póstumo

Luis Fernando Martínez, fundador de Cetecom y uno de los referentes de la Málaga tecnológica, tendrá una rotonda en el PTA a título póstumo

El sacerdote Francisco Acevedo, que falleció con 100 años, dará nombre en Málaga a la glorieta de Huelin entre las avenidas de la Paloma y Sor Teresa Prat

El sacerdote Francisco Acevedo, que falleció con 100 años, dará nombre en Málaga a la glorieta de Huelin entre las avenidas de la Paloma y Sor Teresa Prat

Tres sanitarias son agredidas físicamente en la unidad de Urgencias del Hospital Costa del Sol

Tres sanitarias son agredidas físicamente en la unidad de Urgencias del Hospital Costa del Sol

La suspensión del AVE a Madrid golpea al taxi: cae un 70% los ingresos en la Estación María Zambrano

La suspensión del AVE a Madrid golpea al taxi: cae un 70% los ingresos en la Estación María Zambrano

Una treintena de colegios malagueños sin clase por las lluvias

Una treintena de colegios malagueños sin clase por las lluvias

Francisco Cabrera, nuevo miembro de la Real Academia de la Mar

Francisco Cabrera, nuevo miembro de la Real Academia de la Mar

El periodista Guillermo Jiménez Smerdou contará con una calle a su nombre en Málaga

El periodista Guillermo Jiménez Smerdou contará con una calle a su nombre en Málaga
Tracking Pixel Contents