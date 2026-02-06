La suspensión del AVE a Madrid golpea al taxi: cae un 70% los ingresos en la Estación María Zambrano

El servicio de taxi de Málaga se ha visto afectado por el accidente ferroviario del pasado 18 de enero en la localidad de Adamuz (Córdoba). Desde entonces, la afluencia de trabajo en la parada de la Estación María Zambrano ha bajado un 70%, según explica Migual Ángel Martín, director de la Asociación Unificada Malagueña de Autónomos del Taxi.

El déficit tiene su origen en la paralización del servicio de alta velocidad que llegaba a la Costa del Sol desde Madrid. "La mayor afluencia de viajeros vienen de Madrid", asegura Martín. La actividad de los taxistas de la parada de Vialia han tenido que ser reubicados y repartidos por la ciudad.

El aeropuerto es uno de los puntos neurálgicos de Málaga capital donde suplir las pérdidas económicas por la suspensión de la Alta Velocidad. "Hemos perdido bastantes servicios desde que ocurrió el accidente en Adamuz", lamenta el encargado de Unitaxi, Javier. Él asegura que bastantes conductores se han dirigido hacia la terminal porque "muchos clientes que antes venían en tren están optando por coger vuelos". Se trata de un servicio que, insiste, "está funcionando bien".

La "cuesta" de enero

"Se nota que cae la demanda cuando llega la cuesta de enero. Hasta que no empieza Semana Santa son meses con una demanda bastante más baja, pero este año se ha notado un poquito más", explica Miguel Ángel Martín, aunque no puede dar una cifra exacta de cuánto dinero han dejado de ganar en el comienzo de 2026. Calcula, son pérdidas del 70% en una de las paradas de taxi clave en la ciudad.

Más borrascas, menos taxis

Por otro lado, la sucesión de borrascas que se han vivido durante el inicio del año también han tenido que ver con la disminución de usuarios solicitantes de taxi.

La paralización de la actividad diaria provocada por las jornadas de alertas por el temporal de lluvia y fuertes vientos ha confinado a muchos ciudadanos en sus domicilios, por lo que el servicio de taxímetros también ha sido más comedido, aunque no hay datos exactos.