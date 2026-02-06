Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cuerpo en SayalongaTemporalDesalojoGrazalemaEmbalsesMotoristasEmpleoDesembalse LimoneroNaranjas de Málaga
instagramlinkedin

Transporte

La suspensión del AVE a Madrid golpea al taxi: cae un 70% los ingresos en la Estación María Zambrano

El sector del taxi malagueño ha sufrido un descenso del 70% en la estación María Zambrano desde el accidente de tren en Adamuz, según la Asociación Unificada Malagueña de Autónomos del Taxi

Taxis en la Alameda Principal de Málaga.

Taxis en la Alameda Principal de Málaga. / Álex Zea / LMA

Gloria Pérez

Málaga

El servicio de taxi de Málaga se ha visto afectado por el accidente ferroviario del pasado 18 de enero en la localidad de Adamuz (Córdoba). Desde entonces, la afluencia de trabajo en la parada de la Estación María Zambrano ha bajado un 70%, según explica Migual Ángel Martín, director de la Asociación Unificada Malagueña de Autónomos del Taxi.

El déficit tiene su origen en la paralización del servicio de alta velocidad que llegaba a la Costa del Sol desde Madrid. "La mayor afluencia de viajeros vienen de Madrid", asegura Martín. La actividad de los taxistas de la parada de Vialia han tenido que ser reubicados y repartidos por la ciudad.

El aeropuerto es uno de los puntos neurálgicos de Málaga capital donde suplir las pérdidas económicas por la suspensión de la Alta Velocidad. "Hemos perdido bastantes servicios desde que ocurrió el accidente en Adamuz", lamenta el encargado de Unitaxi, Javier. Él asegura que bastantes conductores se han dirigido hacia la terminal porque "muchos clientes que antes venían en tren están optando por coger vuelos". Se trata de un servicio que, insiste, "está funcionando bien".

La "cuesta" de enero

"Se nota que cae la demanda cuando llega la cuesta de enero. Hasta que no empieza Semana Santa son meses con una demanda bastante más baja, pero este año se ha notado un poquito más", explica Miguel Ángel Martín, aunque no puede dar una cifra exacta de cuánto dinero han dejado de ganar en el comienzo de 2026. Calcula, son pérdidas del 70% en una de las paradas de taxi clave en la ciudad.

Más borrascas, menos taxis

Por otro lado, la sucesión de borrascas que se han vivido durante el inicio del año también han tenido que ver con la disminución de usuarios solicitantes de taxi.

Noticias relacionadas y más

La paralización de la actividad diaria provocada por las jornadas de alertas por el temporal de lluvia y fuertes vientos ha confinado a muchos ciudadanos en sus domicilios, por lo que el servicio de taxímetros también ha sido más comedido, aunque no hay datos exactos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El alcalde de Coín pide a la Aemet distinguir avisos del Guadalhorce y Costa del Sol para 'acertar en mayor medida
  2. Abre en Málaga una panadería artesanal francesa con croissants 100% mantequilla
  3. El río Guadalhorce se desborda: reabren siete carreteras en Málaga y siguen cinco cortadas
  4. Málaga vuelve a las clases este jueves, pero no lo hará en toda la provincia
  5. Málaga se prepara para la borrasca Leonardo: suspenden todas las clases presenciales este miércoles
  6. El destino de las naranjas de Málaga: a dónde van las mil toneladas que se recogen cada año en sus calles por estas fechas
  7. Última hora de la alerta roja en la provincia de Málaga | Borrasca Leonardo: siguen las lluvias este jueves en Málaga, pero con menos intensidad
  8. Paella gigante y tradición: el pueblo de Málaga que celebra su gran feria histórica este fin de semana

El periodista Guillermo Jiménez Smerdou contará con una calle a su nombre en Málaga

El periodista Guillermo Jiménez Smerdou contará con una calle a su nombre en Málaga

Francisco Cabrera, nuevo miembro de la Real Academia de la Mar

Francisco Cabrera, nuevo miembro de la Real Academia de la Mar

Condenan al SAS a pagar más de 69.000 euros a una paciente de Málaga por las secuelas irreversibles sufridas

Condenan al SAS a pagar más de 69.000 euros a una paciente de Málaga por las secuelas irreversibles sufridas

Fundación Unicaja presenta una nueva convocatoria de sus Becas USA: tres semanas de convivencia con familias norteamericanas para aprender inglés

Fundación Unicaja presenta una nueva convocatoria de sus Becas USA: tres semanas de convivencia con familias norteamericanas para aprender inglés

Keko, guía turístico malagueño: "En esta iglesia de Málaga hay un fenómeno paranormal y prácticamente divino que solo ocurre aquí"

Keko, guía turístico malagueño: "En esta iglesia de Málaga hay un fenómeno paranormal y prácticamente divino que solo ocurre aquí"

Málaga dedica una calle al diseñador cofrade Fernando Prini en Guadalmar

Málaga dedica una calle al diseñador cofrade Fernando Prini en Guadalmar

Una fibra natural presente en frutas podría ser un nuevo aliado frente a las alergias alimentarias

Una fibra natural presente en frutas podría ser un nuevo aliado frente a las alergias alimentarias

Robos y suciedad en Ciudad Jardín: el PSOE denuncia "abandono e inseguridad" en la zona

Robos y suciedad en Ciudad Jardín: el PSOE denuncia "abandono e inseguridad" en la zona
Tracking Pixel Contents