El Smart City Cluster de Málaga elige como nuevo presidente al economista José María Zambrano

La asamblea general del clúster malagueño Smart City Cluster, dedicado a la industria de las ciudades inteligentes, ha aprobado por unanimidad la configuración de su nueva junta dorectiva que está encabezada como nuevo presidente por el economista José María Zambrano, socio de la empresa 3CS Consultoría Estratégica Económica.

Zambrano es economista, especializado en el diseño estratégico de ciudades, pueblos y empresas, con una trayectoria centrada en la sostenibilidad económica, medioambiental y social. Su trabajo está estrechamente ligado a iniciativas orientadas a frenar la despoblación, impulsar la creación de empleo y reducir las desigualdades.

En su primera intervención ante la asamblea general, Zambrano ha incidido en la necesidad de reforzar el papel del clúster como espacio de referencia para una gobernanza "ética, eficiente y orientada a resultados". El foco de la asociación está puesto en dos objetivos principales: mejorar la calidad de vida en los entornos urbanos y rurales e impulsar el desarrollo de la industria de las ciudades inteligentes, según ha explicado el propio clúster.

En este sentido, la visión de la entidad pasa por "potenciar la innovación empresarial, la colaboración público-privada y una asignación más eficiente de los recursos públicos".

“Las grandes áreas urbanas afrontan problemas de saturación de infraestructuras y servicios, mientras que los municipios de menor tamaño deben garantizar el acceso a esos mismos servicios. Desde esta realidad diversa, las empresas del Clúster trabajan en el desarrollo de soluciones sostenibles, justas e interoperables en ámbitos como la movilidad, la seguridad, el medio ambiente, la gobernanza, el desarrollo económico, la habitabilidad, el desarrollo personal y los servicios sociales", ha explicado Zambrano.

"Gestionar mejor las ciudades para vivir mejor"

En esta nueva etapa, Smart City Clúster apuesta por estrechar la conexión entre empresas y administraciones para facilitar la implantación de soluciones innovadoras de alto valor en la gestión de los servicios públicos que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y los visitantes.

En este sentido, la propuesta de Zambrano parte de una idea clara: gestionar mejor las ciudades para vivir mejor. Desde esta visión, defiende que el uso inteligente de los entornos urbanos y rurales por parte de personas, empresas y administraciones será determinante para el bienestar de las próximas generaciones.

La automatización de decisiones marcará el devenir de las 'ciudades inteligentes', según el Cluster Smart City. / L. O.

Zambrano releva en el cargo a Martín Carrillo (Setesur), que había cogido el cargo el pasado verano tras la dimisión voluntaria del malagueño Miguel Ángel Romero, al que actuales responsabilidades profesionales le impedían dedicar el tiempo necesario a la presidencia de este colectivo, que tiene su sede en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA).

Nueva junta directiva del Smart City Cluster

La nueva junta directiva de Smart City Clúster está integrada, junto a Zambrano como presidente, por Juan Teodomiro López (Universidad de Málaga) como vicepresidente; Martín Carrillo (Setesur) como secretario general y Mariano Barroso (Torsa) como tesorero.

Como vocales figuran: Eduardo Valencia (Innova IRV), Emilio Herrera (Cibernos), Javier Melero (Aumentur), Joaquín Segovia (Telefónica), Juan Antonio Blanco (Silice), Juan José Prieto (Innovasur), Luis Pérez (Sevilla TechPark), Mercedes González (TOP Digital), Miguel Ángel Domínguez (ADD4U), Natalia Pérez (Málaga TechPark) y Rafael Sánchez (Endesa).