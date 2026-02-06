Una treintena de colegios malagueños sin clase por las lluvias

Una treintena de municipios de la provincia de Málaga se han quedado este viernes sin actividad lectiva presencial en sus centros educativos como consecuencia del temporal de lluvias y viento registrado en los últimos días.

La situación sigue generando importantes problemas de acceso y seguridad, especialmente en la red viaria utilizada por el transporte escolar.

La suspensión de la presencialidad afecta a un total de 30 municipios, principalmente de la comarca de Ronda y del interior de la provincia, donde las condiciones meteorológicas adversas y el mal estado de algunas carreteras impiden garantizar desplazamientos seguros para el alumnado y el profesorado. Aunque en muchos casos los centros no han sufrido daños directos, la imposibilidad de asegurar rutas de transporte seguras ha obligado a mantener los colegios e institutos cerrados de forma preventiva.

Entre los municipios afectados se encuentran Ronda y numerosas localidades del entorno, como Algatocín, Alpandeire, Arriate, Atajate, Benadalid, Benalauría, Benaoján, Benarrabá, Cartajima, Cortes de la Frontera, Cuevas del Becerro, El Burgo, Faraján, Gaucín, Genalguacil, Igualeja, Jimera de Líbar, Jubrique, Júzcar, Montecorto, Montejaque, Parauta, Pujerra y Serrato. A esta situación se suman otros municipios como Casares, Alcaucín, Carratraca y Manilva.

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, y de Universidad, Investigación e Innovación, Miguel Briones, ha visitado el municipio de Periana para conocer de primera mano la situación de los centros educativos tras el temporal.

Durante su visita, acompañado por la alcaldesa de la localidad, Meritxell Vizuete, ha subrayado que la prioridad es garantizar que el regreso a las aulas se produzca en condiciones de máxima seguridad.

Briones ha señalado que la Delegación Territorial trabaja en coordinación con los servicios competentes para evaluar la evolución de la situación y estudiar la viabilidad de retomar la actividad presencial la próxima semana, siempre que mejoren las condiciones de acceso.

Asimismo, ha recordado que la suspensión de la presencialidad no implica la paralización de la enseñanza, ya que los centros mantienen la atención al alumnado a través de sus planes de enseñanza no presencial, recogidos en sus respectivos Planes de Centro.

Noticias relacionadas

En el municipio de Manilva, además, no se ha podido reanudar la actividad presencial en el IES Las Viñas, mientras que en Secadero, perteneciente a Casares, permanece cerrado el CEIP Los Almendros. La Consejería de Desarrollo Educativo continuará evaluando la situación en los próximos días para garantizar una vuelta a las aulas segura para toda la comunidad educativa.