La borrasca Marta afloja este domingo en Málaga pero mantiene activa la alerta amarilla en Ronda

Después del tren de borrascas que ha atravesado la provincia de Málaga esta semana, la lluvia dará una tregua este domingo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) desactiva las alertas, manteniéndola solo en Ronda con el nivel amarillo durante la madrugada.

En Málaga capital, después de un sábado lluvioso, a partir de las 00.00 se desactiva la alerta amarilla para dar paso a un domingo sin precipitaciones. Solo en las últimas horas del día, entre las 20.00 y las 22.00 horas, podría aparecer una leve llovizna, según las previsiones de la agencia. Sin embargo, el viento seguirá soplando, con rachas de hasta 29 kilómetros hacia el noroeste en las horas centrales del día. En cuanto a las temperaturas, rondarán los 12º de mínima y 16º de máxima.

Así ha sido el paso de la borrasca Marta por Málaga capital / Gregorio Marrero

En Antequera, la Aemet espera una una previsión similar, no se registran lluvias y se desactivan las alertas, en una jornada con cielos nubosos y temperaturas mínimas de 6º y máximas de 11º.

En Coín saldrá el sol y ascenderán las temperaturas, situándose en máximas de 17º y mínimas de 10º.

Ronda será la única provincia que aguantará la alerta amarilla por lluvias, donde se esperan acumulados de 40 litros por metro cuadrado durante la madrugada del domingo. Sin embargo, las previsiones de la Aemet reflejan que a partir de las 06.00 horas esta alerta quedará desactivada y las lluvias cesarán durante toda la jornada. Las temperaturas continuarán siendo bajas, con máximas de 11º y mínimas de 5º.

Noticias relacionadas

Avisos en Andalucía

Andalucía continúa bajo avisos meteorológicos este domingo a causa del paso de la borrasca Marta, que dejará activados avisos naranja por fenómenos costeros en Cádiz, Almería y Granada y amarillos en Huelva, así como el nivel amarillo por lluvias en Córdoba, Jaén, Cádiz, Granada y Málaga y a causa de fuertes vientos en Almería y Granada.