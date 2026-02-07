La borrasca Marta deja lluvias de casi 60 litros en la provincia de Málaga

El paso de la borrasca Marta por la provincia de Málaga ha dejado este sábado precipitaciones menos cuantiosas que en días anteriores, pero que se acercaron a los 60 litros en el acumulado de 12 horas. La lluvia se ha dejado notar más en la Serranía de Ronda, donde se han contabilizado los registros más altos. Así según la red Hidrosur de la Junta de Andalucía, en el medio del río Genal, en la localidad de Jubrique, se han superado los 57 litros por metro cuadrado, mientras que en Cortes de la Frontera se han acercado a los 50 litros y en el río Guadiaro se han superado los 59 litros.

En la Costa del Sol Occidental, por su parte, se han registrado 46 litros en el medidor de Guadalmansa, en Marbella, 37 en Guadalmina y casi 40 en Ojén y más de 30 en el embalse de La Concepción.

En la comarca del Guadalhorce, se recibieron más de 30 litros en el río Grande, más de 23 en Coín y 16 en el río Guadalhorce. En la capital, el temporal dejó unos 20 litros en el Limonero, mientras que en la Axarquía la Viñuela también recibió unos 20 litros y más de 16 se registraron en Alcaucín.

Lluvia en Málaga / Gregorio Marrero

La llegada este sábado de la borrasca Marta ha obligado a la Junta de Andalucía a intensificar el seguimiento de presas y cauces, con desembalses preventivos en Cádiz y Málaga, según una información recogida por Efe. En Málaga, la presa del Conde de Guadalhorce comenzó a desembalsar por la mañana a razón de 100 metros cúbicos por segundo, mientras que el embalse del Limonero ha logrado cerrar sus desagües tras alcanzar un resguardo del 40 %.

En la provincia de Cádiz, la presa de Bornos estaba desembalsando entre 600 y 650 metros cúbicos por segundo para lograr un resguardo del 15 %. Por su parte, el embalse de Los Hurones se encuentra al 87,95 % de su capacidad y estaba aliviando al río Guadalcacín, que cuenta cada vez con menos margen de absorción.