Los resistentes de la calle Alfambra de Málaga: Joyería Vasco y Bar los Cuñao, los dos negocios que persisten desde su construcción

Parte del bullicio que se forma en la barriada de Santa Marta se genera por los múltiples comercios que forman parte del Centro Comercial Abierto (CAA) de la Cruz del Humilladero. Pequeños negocios de toda la vida que reúnen a sus vecinos en el barrio y son razón de muchas de sus conversaciones. "Esto estaba antes estupendo, hace unos años. Estaban todos los locales cogidos y aquí había un negocio que venía gente de fuera", recuerda Felisa Montosa desde la calle Alfambra. Una calle con más de una decena de locales que pertenecen al CAA, donde priman los negocios relacionados con la costura.

En la primera parte de la década de los 60 todavía se estaba terminando de construir el barrio de Santa Marta. La calle Alfambra tiene poco más de medio siglo, se comenzó a edificar a finales de los años sesenta. Aunque no recibió su nombre hasta julio de 1972, afirma el geógrafo Anton Ozomek . "Santa Julia sí estaba hecha, pero esto no", recalca Felisa. Esta carretera destaca por tener a un lado bloques nombrados como planetas: Mercurio, Marte, Neptuno y Júpiter. Sus edificios no son muy altos, el más elevado consta de nueve plantas.

La Cruz del Humilladero, el barrio de Santa Marta y Santa Julia a finales de los años 60. / Facebook

Comercios históricos que persisten

El comercio más antiguo es la Joyería Relojería Vasco que se encuentre en la esquina que intersecciona con la calle Almanzor. Un negocio familiar que lleva en pie desde el año 1969 y que está ahora en manos de la hija de su fundador, que fue Fernando González Vasco. Isabel González, la actual propietaria de este local, rememora su infancia en el negocio familiar. Desde muy "jovencita" acudía al comercio junto a sus hermanos para ayudar a su padre, sobre todo en las épocas con más ventas como Navidad y verano.

"Me contaba mi padre que las calles eran de tierra, que todavía no había asfalto. Y estaban empezando a hacer los edificios nuevos", recuerda la propietaria de la joyería. Ubicaron el negocio en esa calle porque era una zona de expansión", explica.

La Joyería Relojería vasco en calle Alfambra. / Paula Tigges

Antes de que llegaran los primeros centros comerciales a Málaga, la Cruz del Humilladero era una zona de comercio muy buena. "Venía gente de toda Málaga aquí a comprar", afirma la joyera. Actualmente, se mantienen muchos clientes de fuera, "pero evidentemente ya no es lo mismo". La joyería ha abierto varios locales en distintos puntos de Málaga. Uno fue en el Centro Comercial Rosaleda, que cerró hace cerca de 16 años y se trasladó a Rincón de la Victoria.

Otro de los negocios que está desde el comienzo es el Café Bar de los Cuñao, que lleva sirviendo mesas desde 1969, aunque cambió recientemente de propietarios. "Yo me acuerdo que antiguamente decían, el que tiene una tienda en La Cruz tiene una mina", cuenta Lucía Díaz desde su tienda de ropa Iris, ubicada en una calle Alberche que se cruza con Alfambra. Cuando ella llegó, a principios de los 2000, "ya no había mina".

El problema del parking y la zona azul

El SARE que se estableció de manera definitiva en la barriada en 2021 es razón de quejas de algunos vecinos y comerciantes de la zona. Se implementó hace cinco años para intentar solventar el problema del aparcamiento de doble fila, aunque en esta calle sigue ocurriendo. Svetlina Hristona, propietaria de un taller de costura de la calle Alfambra, destaca que el "parking es horroroso" y agradece que su marido la traiga en coche porque sino se podría quedar un buen rato buscando una plaza de aparcamiento libre.

Díaz, comerciante de la zona, está de acuerdo con ella y explica que supone un problema para los clientes. "El SARE, pues también otra cosa que a la gente no le gusta. Porque aunque haya el SARE, siguen estando los sitios cogidos y nunca hay donde aparcar. Entonces muchas veces se quedan en segunda fila o dejan el coche de mala manera y vienen corriendo", afirma.

En cambio la dueña de la joyería considera que la zona azul genera sensaciones "agridulces". "Para que la gente que venga de fuera es mejor la zona azul, porque hay más movimiento de coches", asegura. Mientras que para sus trabajadores y vecinos no es tan positivo, ya que "tienen que pagar por aparcar en la calle". "Yo vengo todos los días aquí, tengo que aparcar todos los días aquí y pagar todos los días la zona azul", matiza.

El trabajador de la Mercería Alfambra, Daniel Ruiz, destaca que el barrio es "antiguo" y que la "gran mayoría" de los edificios no disponen de parking. Sin embargo, para los clientes que vienen de fuera a comprar en el Centro Comercial Abierto existe la posibilidad de obtener un ticket gratuito de parking durante una hora por parte del comercio donde se realice la compra. Aunque, no todos los negocios disponen de estos tickets. "Nosotros compramos unos tickets de parking que nos venden un poco más barato, pero cada comercio compra los suyos", cuenta Díaz.

El aparcamiento en calle Alfambra en el barrio de Santa Marta. / Paula Tigges

Cierre de comercios emblemáticos

El auge de los centros comerciales y del comercio online y la crisis de la pandemia son algunas de las razones del cierre de los negocios en esta calle. Los clientes de los pueblos de la provincia que se trasladaban hasta el Centro Comercial en Abierto de la Cruz del Humilladero para hacer sus compras ya nos son tantos. "Hoy en día lo más cómodo para ellos es ir a un centro comercial, aparcar el coche y comprar allí", explica el trabajador de la mercería.

"Entonces, la falta de público, aparte del residente, si no existe ese público, se pierde esa clientela y los negocios vienen abajo", concuerda el presidente de la Asociación de Comerciantes La Unión-Cruz de Humilladero, Mario Fernández. Ruiz destaca que la situación se vuelve cada vez más "complicada": "Nada más que tiene que darte una vuelta por la calle la cantidad de comercios que hay cerrados", destaca.

La emblemática Juguetería Pinocho cerró en 2021 por la crisis de la pandemia. Un comercio local que llevaba funcionando desde 1995. Felisa recuerda comprarle a sus nietos allí los juguetes. Ahora en su lugar se encuentra un bazar de alimentación. La joyera que se situa a pocos metros de donde se ubicaba la juguetería también la rememora y lamenta que "la mayoría" los comercios más antiguos de la calle ya no estén.

La crisis del COVID-19 afectó bastante a los negocios ya que el hecho de que no se pudiera salir a las calles provocó que el comercio se viniera abajo "y resistir un mes, dos meses, tres meses es muy difícil", cuenta Fernández. Relata que también provocó que se incentivase más la venta online. Desde algunos comercios de la zona como la tienda Iris hacen hincapié en que ese aspecto les ha afectado bastante: "Lo que nos ha matado del todo es la venta online".

Negocios de costura interdependientes

Una señora con un pequeña lista de papel en mano entra por la puerta de la Mercería Alfambra y se dirige a su dependienta. Consulta su nota y dice necesitar un pequeño trozo de velcro, que se lo traen de inmediato, "son 0,65 céntimos" le responde a la clienta. La Mercería Alfambra es un negocio familiar que lleva funcionando en esta calle desde 1983 y que no solo ofrece velcros, sino también diversos elementos y accesorios de costura.

Ruiz, hijo de los propietarios y fundadores de la mercería, trabaja en el negocio y recuerda acudir a la tienda desde los 13 años. Cuenta que la clientela es variada, acuden desde vecinos del barrio hasta gente que se desplaza de otros barrios o zonas para comprar en la tienda. Decidieron ubicarse en el barrio de Santa Marta porque en su momento er auna "zona que estaba creciendo".

La mercería Alfambra que se ubica en calle Alfambra en el barrio de Santa Marta. / Paula Tigges

Ruiz ha vivido la evolución del tiempo en la calle. Los primeros años de la mercería fueron los mejores ya que no había tantos centros comerciales. Además, en 1986 comenzó a fraguarse el CCA, según la Cámara de Comercio de Málaga, no obstante no consiguió su reconocimiento hasta 2014. Lo que provocó que llegasen personas de pueblos de Málaga. En cambio, ahora el auge de estos pequeños comercios es "cada vez más complicado y cada vez más difícil".

A pocos metros de la mercería se encuentra la Escuela de Costura Luz y Sol. Este taller sustituyó la tienda de ropa Natural en julio de 2024. "Todavía entra gente a preguntarme lo de la tienda", cuenta la propietaria del local Svetlina Hristona. La elección de calle Alfambra no fue causualidad, Hristona y su compañera decidieron ubicarse aquí porque conocían bien la calle y tenía una mercería al lado que "viene muy bien". Allí compran "hilos, cremalleras, agujas de todo".

En la escuela enseñan a coser, realizar patrones y confección a medida, asimismo ofrecen la posibilidad de sacarse el título. Los alumnos son de distintas edades y las clases las suelen realizar en grupo. Acuden personas de distintos niveles y de distintas zonas de Málaga que se desplazan para acudir a las clases. "Hay gente de Guadalmar, de Eugenio Gross, de Alhaurín de la Torre", explica Hristona.