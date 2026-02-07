Ni lujos ni etiquetas: el refugio de Málaga con tapas caseras gratis que conquista a los amantes de la cuchara

A pesar de que cada vez la oferta astronómica se centra más en el turista, con precios más altos y platos más reducidos, aún existen en Málaga esos templos del buen comer en el que se puede disfrutar de los sabores de siempre sin prisas, etiquetas o lujos, a través de una de las mayores tradiciones gastronómicas andaluzas: la tapa gratis con la bebida.

Y uno de estos reductos de la comida de calidad por apenas unos euros que se ha mantenido a pesar del paso de tiempo es el Bar El Cerrillo, un negocio situado en Carretera de Cádiz que ha conseguido proteger su esencia a pesar de sus tres décadas de historia.

Tapas y guisos caseros con el sabor de antes

Con un local que guarda el encanto de sus inicios, sus platos demuestran que la comida de calidad, sin artificios, pero con cariño y cuidado en la elaboración, aún tiene un hueco indispensable en Málaga.

Un refugio perfecto para entrar en calor durante estos días de temporal con sus tapas y guisos caseros, que se pueden disfrutar de forma totalmente gratuita con cada bebida.

Tapa gratis con la bebida en este emblemático negocio malagueño

De ese modo, este negocio que abrió sus puertas por primera vez en 1998 permite a sus comensales degustar sus tapas gratis con cada bebida, que tienen un precio que oscila entre los 1,60 euros hasta los 3 euros.

Además, quienes prefieran escoger su plato sin bebida, pueden hacerlo por apenas 1,10 euros. Así, los clientes pueden escoger entre tapas como sus emblemáticos callos con garbanzos, el caldillo, las albóndigas con salsa de almendra o con tomate, el magro con tomate o el filetillo.

Horario y ubicación de este bar 'de toda la vida'

A estas se suman la crestita, el bacon con queso, el pinchito, el chorizo a la plancha, la chistorra o la morcilla a la plancha, así como las habas con jamón, la tortilla de patatas, la ensaladilla rusa, la ensaladilla malagueña, la pipirrana de pulpo, el arroz, el lomo en manteca o la porra fría, entre otras muchas.

Unos platos que se pueden disfrutar en su local de la calle Juan Bautista Barba de Málaga capital de lunes a viernes de 6.00 a 17.00 horas, mientras que, los fines de semana, el local permanece cerrado.