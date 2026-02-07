GASTRONOMÍA
Ni lujos ni etiquetas: el refugio de Málaga con tapas caseras gratis que conquista a los amantes de la cuchara
El negocio cuenta con casi tres décadas de historias tras abrir sus puertas por primera vez en 1998
A pesar de que cada vez la oferta astronómica se centra más en el turista, con precios más altos y platos más reducidos, aún existen en Málaga esos templos del buen comer en el que se puede disfrutar de los sabores de siempre sin prisas, etiquetas o lujos, a través de una de las mayores tradiciones gastronómicas andaluzas: la tapa gratis con la bebida.
Y uno de estos reductos de la comida de calidad por apenas unos euros que se ha mantenido a pesar del paso de tiempo es el Bar El Cerrillo, un negocio situado en Carretera de Cádiz que ha conseguido proteger su esencia a pesar de sus tres décadas de historia.
Tapas y guisos caseros con el sabor de antes
Con un local que guarda el encanto de sus inicios, sus platos demuestran que la comida de calidad, sin artificios, pero con cariño y cuidado en la elaboración, aún tiene un hueco indispensable en Málaga.
Un refugio perfecto para entrar en calor durante estos días de temporal con sus tapas y guisos caseros, que se pueden disfrutar de forma totalmente gratuita con cada bebida.
Tapa gratis con la bebida en este emblemático negocio malagueño
De ese modo, este negocio que abrió sus puertas por primera vez en 1998 permite a sus comensales degustar sus tapas gratis con cada bebida, que tienen un precio que oscila entre los 1,60 euros hasta los 3 euros.
Además, quienes prefieran escoger su plato sin bebida, pueden hacerlo por apenas 1,10 euros. Así, los clientes pueden escoger entre tapas como sus emblemáticos callos con garbanzos, el caldillo, las albóndigas con salsa de almendra o con tomate, el magro con tomate o el filetillo.
Horario y ubicación de este bar 'de toda la vida'
A estas se suman la crestita, el bacon con queso, el pinchito, el chorizo a la plancha, la chistorra o la morcilla a la plancha, así como las habas con jamón, la tortilla de patatas, la ensaladilla rusa, la ensaladilla malagueña, la pipirrana de pulpo, el arroz, el lomo en manteca o la porra fría, entre otras muchas.
Unos platos que se pueden disfrutar en su local de la calle Juan Bautista Barba de Málaga capital de lunes a viernes de 6.00 a 17.00 horas, mientras que, los fines de semana, el local permanece cerrado.
- El alcalde de Coín pide a la Aemet distinguir avisos del Guadalhorce y Costa del Sol para 'acertar en mayor medida
- El río Guadalhorce se desborda: reabren siete carreteras en Málaga y siguen cinco cortadas
- Málaga vuelve a las clases este jueves, pero no lo hará en toda la provincia
- Málaga se prepara para la borrasca Leonardo: suspenden todas las clases presenciales este miércoles
- El destino de las naranjas de Málaga: a dónde van las mil toneladas que se recogen cada año en sus calles por estas fechas
- Última hora de la alerta roja en la provincia de Málaga | Borrasca Leonardo: siguen las lluvias este jueves en Málaga, pero con menos intensidad
- Paella gigante y tradición: el pueblo de Málaga que celebra su gran feria histórica este fin de semana
- El mayor hotel de madera del sur de Europa abrirá en Málaga: así es Kora Oceanika