Temporal

Los parques vallados en Málaga permanecen cerrados por el aviso por viento

El Ayuntamiento de Málaga clausura este sábado varios parques, incluido el Jardín Botánico, debido a las fuertes rachas de viento anunciadas por la Aemet

Paseo del Parque de la capital malagueña cerrado

Paseo del Parque de la capital malagueña cerrado / Álex Zea

La Opinión

Los parques de la ciudad de Málaga que están vallados y perimetrados, incluido el Jardín Botánico-Histórico La Concepción, permanecerán cerrados este sábado ante el aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por viento.

Esta clausura temporal afecta a los parques del distrito centro del Hospital Noble, Alfonso XII, San Miguel y los accesos perimetrales al Parque de Málaga; en el distrito Este, el de El Morlaco y el de Alberto Suárez 'Pipi; y en el distrito de Ciudad Jardín, La Alegría y el Jardín Botánico-Histórico La Concepción.

Por su parte, también afecta al Parque del Norte en Bailén Miraflores; San Rafael y Picasso en el distrito de Cruz del Humilladero; Huelin, Oeste, María Luisa y Litoral en Carretera de Cádiz; y Parque Lineal en Campanillas. También los de la Laguna de la Barrera, Héroes del Combate y Parque del Cine en Teatinos.

Noticias relacionadas

Por último, desde el Ayuntamiento de Málaga, según han señalado en un mensaje en redes sociales, recomiendan no transitar por su entorno y extremar la precaución, ya que la Aemet ha activado aviso por fuertes vientos.

